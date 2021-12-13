Умер режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев
13 декабря 202118:50
Режиссер культовой трилогии «Асса» Сергей Соловьев скончался в Москве в возрасте 77 лет. Об этом сообщает «РЕН ТВ».
Согласно данным, режиссер был найден мертвым в центре Москвы в своей квартире.
Сергей Соловьев является создателем фильмов «Спасатель», «Сто дней после детства», «Наследница по прямой». В 1993 году режиссер получил звание народного артиста РФ.
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13 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru