Умер режиссер фильма «Асса» Сергей Соловьев

Режиссер культовой трилогии «Асса» Сергей Соловьев скончался в Москве в возрасте 77 лет. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Согласно данным, режиссер был найден мертвым в центре Москвы в своей квартире.

Умер композитор, музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров

Сергей Соловьев является создателем фильмов «Спасатель», «Сто дней после детства», «Наследница по прямой». В 1993 году режиссер получил звание народного артиста РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РежиссерРоссия
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