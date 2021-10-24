Умер режиссер «Особенностей национальной охоты» Александр Рогожкин
24 октября 202115:22
Режиссер Александр Рогожкин скончался на 73 году жизни, сообщает «Московский комсомолец» 24 октября, в воскресенье.
Уточняется, что режиссер умер в Петербурге, где постоянно проживал.
Александр Рогожкин снял любимые многими зрителями фильмы «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и другие. Его киноленты «Блокпост» и «Кукушка» были удостоены многочисленных профессиональных наград.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru