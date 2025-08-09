Умер народный артист РФ Иван Краско

Ушел из жизни народный артист России, актер Иван Краско. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва Александр Ржаненков.

Актеру было 94 года. По данным Telegram-канала «Mash», Краско умер из-за осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием.