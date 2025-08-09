Умер народный артист РФ Иван Краско

Ушел из жизни народный артист России, актер Иван Краско. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва Александр Ржаненков.

Актеру было 94 года. По данным Telegram-канала «Mash», Краско умер из-за осложнений, вызванных инсультом и онкологическим заболеванием.

Известно, что в начале августа 2025 года артиста госпитализировали в тяжелом состоянии в медучреждение, но врачи так и не смогли его спасти. Близкие актера говорили, что в последние дни он отказывался от еды и воды, поэтому они приняли решение о его госпитализации.

В июле 2023 года артиста прооперировали из-за последствий инсульта.

Иван Краско исполнил десятки ролей в театре и кино. Наибольшую известность ему принесла работа над фильмами «Мастер и Маргарита», «Мы из будущего» и «Брестская крепость», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
