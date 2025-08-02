Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию

По его словам, Краско в последние дни отказывался от еды и воды, поэтому родственники приняли решение о госпитализации.

Напомним, в июле 2023 года артиста прооперировали из-за последствий инсульта.

Краско известен широкому зрителю своими ролями в таких картинах, как «Эскадрон гусар летучих», «Сын полка», «Господин оформитель» и «Афганский излом».

Ранее СМИ сообщили о госпитализации телеведущего Николая Дроздова. Однако позднее его друг, художник Константин Мирошник, опроверг эту информацию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

