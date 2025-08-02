Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию
Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, находится в реанимации, сообщил СМИ директор артиста Вячеслав Смородинов.
По его словам, Краско в последние дни отказывался от еды и воды, поэтому родственники приняли решение о госпитализации.
Напомним, в июле 2023 года артиста прооперировали из-за последствий инсульта.
Краско известен широкому зрителю своими ролями в таких картинах, как «Эскадрон гусар летучих», «Сын полка», «Господин оформитель» и «Афганский излом».
Ранее СМИ сообщили о госпитализации телеведущего Николая Дроздова. Однако позднее его друг, художник Константин Мирошник, опроверг эту информацию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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