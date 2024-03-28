Умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман

На 63-м году жизни скончался заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман, сообщает РИА Новости.

Умер актер сериала «Санта Барбара» Антонио Эвора

Это случилось минувшей ночью.

Ваксман родился в 1961 году в Тирасполе. Он исполнил более 100 ролей в театре и в кино, включая роль Николая Гросмана в сериале «Молодежка».

Ранее умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Карпухов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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