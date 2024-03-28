Умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман
28 марта 202406:36
На 63-м году жизни скончался заслуженный работник культуры России, актер и продюсер Юрий Ваксман, сообщает РИА Новости.
Это случилось минувшей ночью.
Ваксман родился в 1961 году в Тирасполе. Он исполнил более 100 ролей в театре и в кино, включая роль Николая Гросмана в сериале «Молодежка».
Ранее умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Карпухов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru