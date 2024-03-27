Умер актер сериала «Санта Барбара» Антонио Эвора

Португальский актер театра и телевидения Антониу Эвора умер на 83-м году жизни, причина его смерти не уточняется.

Умерла актриса из фильмов «Цыган» и «Возвращение Будулая» Софья Тимофеева

Согласно данным сайта IMBD, актер умер 21 марта в Лиссабоне за два месяца до своего 83-летия.

Так, артист часто снимался в «мыльных операх». Он сыграл в 49 эпизодах португальского сериала «Санта-Барбара». Также Эвора снимался в эпизодах португальских мелодрам, среди которых «Зеленое золото» и «Шоу Мистико», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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