Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Карпухов
Российский актер Александр Карпухов умер на 51-м году жизни. Об этом сообщил коллега артиста, актер петербургского Молодежного театра на Фонтанке Александр Андреев в соцсети «ВКонтакте».
«Еще одна наипечальнейшая весть… не стало Карпушины… Сани Карпухова», — написал Андреев.
Как сообщил друг Карпухова Артем Борков в беседе с РБК, артист умер во сне утром 23 марта. По словам собеседника издания, у Карпухова были проблемы со здоровьем.
Александр Карпухов родился в Ленинграде в 1974 году, учился в Институте авиаприборостроения, а в 1999-м окончил СПбГАТИ (ныне Российский государственный институт сценических искусств). В том же году артист присоединился к труппе Молодежного театра на Фонтанке. Помимо работы в театре, Карпухов снимался в кино и сериалах, в частности, он сыграл в проектах «Горько!», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Крепкие орешки». Кроме того, актер вел программу «Танц-Класс» на канале СТС.
Ранее стало известно о смерти актера Игоря Капатова, артист озвучивал Мишутку в программе «Спокойной ночи, малыши!», напоминает Ura.ru.
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