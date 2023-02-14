Украинские библиотеки за год списали 20 миллионов книг на русском языке
В рамках «дерусификации» украинские библиотеки за год списали порядка 20 млн книг на русском языке. Об этом сообщил один из украинских телеканалов.
Также, отмечает СМИ, на полках библиотек больше не встретить книги авторов, выступивших в поддержку российской спецоперации, и издания, выпущенные в подсанкционных издательствах и призывающие к религиозной и межнациональной вражде.
Напомним, замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук заявила, что нужно увеличивать количество украинских книг в стране по отношению к русским изданиям.
Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой решила переименовать персонажей своих сказок, чтобы их имена звучали «не по-московски». Об этом сообщило агентство НСН.
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