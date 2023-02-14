Украинские библиотеки за год списали 20 миллионов книг на русском языке

Также, отмечает СМИ, на полках библиотек больше не встретить книги авторов, выступивших в поддержку российской спецоперации, и издания, выпущенные в подсанкционных издательствах и призывающие к религиозной и межнациональной вражде.

Напомним, замглавы комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Евгения Кравчук заявила, что нужно увеличивать количество украинских книг в стране по отношению к русским изданиям.

Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой решила переименовать персонажей своих сказок, чтобы их имена звучали «не по-московски». Об этом сообщило агентство НСН.

