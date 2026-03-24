«Согласно статистике, у 20% женщин и у 10% мужчин выявляется уровень тревожности. Если смотреть поверхностно, то женщины якобы в два раза больше склонны к тревожным расстройствам. Но это многослойная история, потому что на многих мужчин влияет социальный код, из-за которого они вынуждены держаться до последнего. Я бы сказала, что уровень диагностируемых расстройств у женщин действительно выше, а не диагностированных мы не знаем. Среди признаков депрессии можно отметить сниженную самооценку, чувство вины, неуверенность в себе, отсутствие концентрации внимания, нарушение сна, а также изменение аппетита и веса. Если все эти признаки собрать, то перед глазами всплывает образ подростка», — сказала собеседница НСН.

Во всём мире число людей с психическими заболеваниями превысило один млрд. В России за последние четыре года количество случаев депрессии и тревожных расстройств выросло на 21,5%, достигнув отметки в четыре млн человек.



Специалисты указывают, что весной у пациентов с психическими нарушениями нередко случаются рецидивы: это связано с физиологической перестройкой организма и колебаниями настроения. Психиатры отмечают, что именно в этот период чаще всего фиксируются пики суицидальных тенденций и маниакальных эпизодов у людей с биполярным расстройством. В марте и апреле число обращений за экстренной психиатрической помощью возрастает на 10-15%, а случаев бессонницы — на 20% по сравнению с другими месяцами.

