СМИ: Аракчи сказал Уиткоффу, что верховный лидер Ирана одобрил переговоры с США

Собеседник портала утверждает, что этой информацией со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом поделился глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

Также он отметил, что иранский министр дал понять американской стороне, что Тегеран настроен на скорейшее завершение этого процесса при соблюдении его требований.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что окончание конфликта на Ближнем Востоке зависит от политической воли США. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

