СМИ: Аракчи сказал Уиткоффу, что верховный лидер Ирана одобрил переговоры с США
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры с США. Об этом со ссылкой на источник сообщает израильское издание Ynet.
Собеседник портала утверждает, что этой информацией со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом поделился глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Также он отметил, что иранский министр дал понять американской стороне, что Тегеран настроен на скорейшее завершение этого процесса при соблюдении его требований.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что окончание конфликта на Ближнем Востоке зависит от политической воли США. сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Дмитриев: Россия готова к глобальному дефициту ресурсов
- Военный эксперт Кнутов заявил, что ракеты Ирана могут долететь до Лондона
- Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа
- Путин обсудил с Мирзиеевым Украину и Иран
- «Банные самураи»: Уролог Убогий объяснил, чем заинтересовали Минздрав любители саун
- Автосервисы назвали цену за «переобувку» на летние шины
- Психолог раскрыла причины весеннего психического обострения
- Владельцы внедорожника Haval H9 назвали специфические проблемы модели
- Психолог перечислила первые признаки депрессии
- Психолог назвала маркеры зависимости от гаджетов у детей