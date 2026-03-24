Автосервисы назвали цену за «переобувку» на летние шины
В зависимости от автомобиля, поменять резину может обойтись в несколько тысяч рублей, заявил НСН Юрий Валько.
Автомобилистам стоит поменять зимнюю резину на летнюю уже сейчас, но это обойдется минимум в три тысячи рублей, рассказал глава Союза автосервисов России Юрий Валько в беседе с НСН.
Эксперты спрогнозировали повышение цен на услуги шиномонтажа на 15% в летний сезон 2026 по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила «Российская газета». Валько не согласился с такими цифрами.
«Во-первых, еще рано судить, пока сезон “переобувок” не закончился. Во-вторых, цены начали расти с лета прошлого года. Сейчас услуги в среднем дороже, но только на 10%. Однако покупательская способность водителей не выросла, к сожалению. Поэтому здесь сохраняется баланс. Также добавились новые игроки, поэтому цены не будут дальше расти. Если они изменятся, то только в моменте, если случится вал запросов от автомобилистов. Сегодня, в зависимости от автомобиля, замена шин может обойтись в три тысячи рублей и выше. Лучше не ждать устойчивой плюсовой температуры, а заняться этим вопросом уже сейчас», — уточнил он.
Генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко в беседе с НСН рассказал, как проверить подлинность автозапчастей.
Горячие новости
