«Сама погода депрессию не вызывает. Нельзя сказать, что снег растаял, а процент депрессий вырос. Тем не менее, есть понятие ”сезонное аффективное расстройство”. Зимой мы держимся, у нас другие циркадные ритмы, другой световой день. У нас очень малый ресурс для совершений каких-то действий. Весной идет пик суицидов, потому что на это как будто бы больше ресурсов. Проходит зима, а я появившееся солнце обнажает эти ”пустоты”. Очень важно понимать, как человек регулирует свои циркадные ритмы с наступлением другого времени года. Весна и осень волатильны в плане изменения режима дня, светового ритма. Люди, которые чувствительны к этим изменениям, усугубляют свое состояние из-за смены времен года», — сказала собеседница НСН.

В мире более одного млрд человек страдают психическими заболеваниями, а в России за последние четыре года число случаев депрессии и тревожных расстройств выросло на 21,5% — до четырех млн человек.



Весной у пациентов с психическими нарушениями часто случаются рецидивы из‑за физиологической перестройки организма: в марте и апреле на 10–15% растёт число экстренных психиатрических обращений, на 20% — случаев бессонницы. В этот период также фиксируются пики суицидальных тенденций и маниакальных эпизодов у людей с биполярным расстройством.

Ранее психиатр-нарколог Александр Ковтун заявил в эфире НСН, что весной депрессия у россиян не обостряется, как, например, осенью.

