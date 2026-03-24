Еще опыт средневековой Японии подтверждает, что перегрев мужской репродуктивной системы крайне вреден, однако Минздрав может только рекомендовать любителям саун проверить здоровье, но никак не требовать. Об этом НСН рассказал хирург-уролог Андрей Убогий.

Мужчин, часто посещающих сауны и бани, отправят сдавать спермограмму. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Отмечается, что после этого мужчин направят на консультацию к урологу. Также врачи будут выявлять причастность мужского пола к употреблению алкоголя, табака и стероидов. Убогий заявил, что мужчинам действительно лучше не увлекаться банями.