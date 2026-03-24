«Банные самураи»: Уролог Убогий объяснил, чем заинтересовали Минздрав любители саун
Чтобы представить эффект от бань и саун для мужской половой системы, достаточно вспомнить древний способ стерилизации самураев, напомнил НСН Андрей Убогий.
Еще опыт средневековой Японии подтверждает, что перегрев мужской репродуктивной системы крайне вреден, однако Минздрав может только рекомендовать любителям саун проверить здоровье, но никак не требовать. Об этом НСН рассказал хирург-уролог Андрей Убогий.
Мужчин, часто посещающих сауны и бани, отправят сдавать спермограмму. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста. Отмечается, что после этого мужчин направят на консультацию к урологу. Также врачи будут выявлять причастность мужского пола к употреблению алкоголя, табака и стероидов. Убогий заявил, что мужчинам действительно лучше не увлекаться банями.
«То, что перегрев мошонки влияет на репродуктивные свойства мужчины, совершенно очевидно. Еще в древней Японии существовало понятие «яйцо самурая»: с противозачаточной целью самураи ежедневно принимали горячую ванну Офуро, и сутки-двое после этой горячей ванны самурай был бесплоден. То есть, сам исторический опыт подтверждает это. Как вредна и, скажем, обтягивающая одежда по тем же самым причинам. Конечно, человек может отказаться от сдачи спермограммы. Это же область частной жизни, тем более, интимного здоровья мужчины. Наверное, здесь речь идет о том, что рекомендовано проверять здоровье, но никак не о требовании делать это в обязательном порядке», - рассказал он.
Ранее Убогий говорил НСН, что в половине бесплодных браков виновником сегодня выступает мужчина.
