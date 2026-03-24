Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа

Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает RT.

Также документ предусматривает наказание за оскорбление памяти жертв и надругательство над местами их захоронения.

Согласно принятому закону, за отрицание или одобрение факта геноцида советского народа, оскорбление памяти жертв устанваливается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трёх лет лишения свободы.

Отмечается, что за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа, а также памятников, стел, обелисков и других мемориальных объектов, будет грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее в департаменте культуры Москвы заявили, что в городе на месте Музея истории ГУЛАГа откроют первый национальный музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
