«Нарушает Конституцию!»: Автоюрист осудил продажу «красивых» номеров через госуслуги
Продажа запоминающихся автономеров противоречит статье Конституции о равенстве перед законом, но и сейчас система их выдачи непрозрачна и открыта для злоупотреблений, заявил НСН автоэксперт Леонид Ольшанский.
Правительство поддержит законопроект, разрешающий гражданам за деньги через портал госуслуг резервировать «красивые» автомобильные номера определенных серий. Конкретных расценок пока нет — известно, что тарифы будут зависеть от сочетаний букв и цифр, пишет «Коммерсант». Авторы инициативы — депутаты Госдумы, они рассчитывают, что за счет нововведения федеральный бюджет будет ежегодно пополняться на 25 млрд рублей.
«Этот законопроект посягает на статью 19 Конституции РФ, согласно которой все граждане страны равны перед законом, независимо от социального и материального положения. Получается, если у кого-то есть деньги, он на свой «Мерседес» или «Роллс-Ройс» покупает номер, какой ему нравится: 777, 001 или 007. Бедный человек этого сделать не может», - заявил Ольшанский.
Перепродать «красивый» номер в любом случае не получится, считает эксперт.
«Это не одежда, не обувь и даже не кольцо с бриллиантом. Ведь номер выдается и регистрируется именно на вашу машину, поэтому вы его можете себе оставить, только если одну машину продаете, а новую покупаете. Номер остается за хозяином, поэтому перепродать его другому человеку на другую машину не получится», - отметил автоюрист.
Проблемой получения запоминающихся сочетаний цифр и букв сейчас остается коррупционная составляющая, добавил Ольшанский.
«Сегодня можно спросить у товарища майора, почему он Семену Семеновичу Горбункову дал номер 007. Он скажет: «Продали официально, вот квитанция об оплате». Аналогичная ситуация, когда дом идет на снос и жильцу официально дают квартиру взамен изымаемой. Но один почему-то получает ее в доме напротив, а второй - через пять улиц, один в доме с потолками 3,20, а другой - 2,70 м. Вероятно, дали взятку, но это не докажешь. Самое обидное, что бандиты, жулики, аферисты будут ездить на машинах с солидными номерами», - посетовал собеседник НСН.
Ранее начальник управления европейского протокола Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев рассказал НСН, почему 10% водителей в России не имеют ОСАГО.
Горячие новости
- Дилеры пообещали россиянам скидки на новую Lada Vesta
- Дмитриев: Россия готова к глобальному дефициту ресурсов
- Военный эксперт Кнутов заявил, что ракеты Ирана могут долететь до Лондона
- Госдума приняла закон о наказании за отрицание геноцида советского народа
- Путин обсудил с Мирзиеевым Украину и Иран
- «Банные самураи»: Уролог Убогий объяснил, чем заинтересовали Минздрав любители саун
- Автосервисы назвали цену за «переобувку» на летние шины
- Психолог раскрыла причины весеннего психического обострения
- Владельцы внедорожника Haval H9 назвали специфические проблемы модели
- Психолог перечислила первые признаки депрессии