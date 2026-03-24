Законопроект о продаже «красивых» автономеров нарушает Конституцию о равенстве всех перед законом, а нынешняя система их выдачи непрозрачна и содержит коррупционную составляющую, заявил НСН вице-президент «Движения автомобилистов России», юрист Леонид Ольшанский.

Правительство поддержит законопроект, разрешающий гражданам за деньги через портал госуслуг резервировать «красивые» автомобильные номера определенных серий. Конкретных расценок пока нет — известно, что тарифы будут зависеть от сочетаний букв и цифр, пишет «Коммерсант». Авторы инициативы — депутаты Госдумы, они рассчитывают, что за счет нововведения федеральный бюджет будет ежегодно пополняться на 25 млрд рублей.

«Этот законопроект посягает на статью 19 Конституции РФ, согласно которой все граждане страны равны перед законом, независимо от социального и материального положения. Получается, если у кого-то есть деньги, он на свой «Мерседес» или «Роллс-Ройс» покупает номер, какой ему нравится: 777, 001 или 007. Бедный человек этого сделать не может», - заявил Ольшанский.