Министерство просвещения России обсуждает вопрос о введении запрета на использование мобильных устройств детьми до определенного возраста, однако окончательного решения пока нет. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов заявил в интервью телеведущему и блогеру Вячеславу Манучарову. Он отметил, что ненормально, когда с трех лет ребенку дают смартфон или планшет. Таранова рассказала, на что нужно обращать внимание родителям, чтобы предопределить зависимость от гаджетов у ребенка.

«С точки зрения психологии, мы бы говорили о возрасте четырех лет. Тут еще вопрос в индивидуальной переносимости гаджетов. У кого-то 10-15 минут вызывают перевозбуждение нервной системы, а для кого-то и час проходит бесследно. У ребенка появляются истерики, приступы агрессии, эмоциональная реакция на просьбу убрать планшет или смартфон, сильная реакция на отказ взрослого человека дать телефон. Это все индивидуально. Важно обращать внимание на реакцию ребенка на гаджет и отдельно на запрет этим гаджетом воспользоваться. Зависимость от гаджетов может появляться и в дошкольном возрасте. Нужно следить за эмоциональным состоянием ребенка, за тем, как он справляется с основной деятельностью, нарушается ли у него сон или питание, есть ли, о чем поговорить с ребенком, кроме игр. Самый главный маркер — истерики ребенка. Эмоциональная реакция ребенка — главный показатель, что что-то идет не так. Зависимость — то заболевание, которое приходится лечить при помощи врачей-психиатров», — сказала собеседница НСН.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил НСН, что детям не нужно запрещать использовать смартфоны, но необходимо проводить работу с родителями, чтобы они уделяли внимание этому вопросу.

