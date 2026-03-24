Путин обсудил с Мирзиеевым Украину и Иран
Состоялся телефонный разговор президентов РФ и Узбекистана Владимира Путина и Шавката Мирзиёева. Об этом со ссылкой на Кремль сообщает RT.
В ходе беседы лидеры обменялись мнениями по актуальным международным проблемам. В том числе разговор шёл о конфликте на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Украины.
«Также предметно обсуждались вопросы реализации ряда крупных совместных проектов в сферах атомной энергетики, промышленного производства и транспорта», - говорится в сообщении.
Кроме того, российский лидер поздравил всех граждан Узбекистана с праздником весны Навруз.
Ранее Путин по телефону поговорил с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
