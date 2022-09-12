В Киеве в рамках «дерусификации» переименовали 40 улиц

Минский проспект в Киеве переименовали в Литовский, а проспект Героев Сталинграда – в проспект Владимира Ивасюка, сообщает пресс-служба горсовета украинской столицы.

Кличко составил календарь на «2222 год» из своих оговорок

Всего в рамках «дерусификации» были переименованы 40 киевских улиц и проспектов.

Секретарь горсовета Киева Владимир Бондаренко заявил, что «украинцы отдали более 6,5 млн голосов за новые названия для 294 киевских улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей».

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице переименовали 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и СССР, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияПереименованиеУкраинаКиев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры