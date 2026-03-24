Владельцы внедорожника Haval H9 назвали специфические проблемы модели

Бензиновый турбомотор, работающий в паре с автоматической коробкой передач, является одним из проблемных мест внедорожника Haval H9. Об этом со ссылкой на отзывы владельцев модели пишет «Лента.ру».

Рынок схлопнулся: Какие китайские автобренды покинут Россию

Также автолюбители указывали на повышенный расход топлива, отсутствие мгновенной реакции на нажатие на педали газа, автоматическое отключение мотора на холостом ходу, необходимость вручную включать датчики «слепых» зон.

Кроме того, раздражение у владельцев вызывают автоблокировка дверей и отказывающийся работать электропривод двери багажника «при сырой и холодной погоде».

«Ожидал более вместительного багажника, но так как третий ряд сидений, то деваться пока некуда. Приходится складывать второй ряд, чтобы уложить весь рыболовный скарб», — добавил владелец Василий.

Ранее глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов заявил «Радиоточке НСН», что авторынок КНР меняется крайне быстро, поэтому скорость внедрения новых технологий неизбежно приводит к ошибкам и поломкам.

ФОТО: РИА Новости
