«Уговорила команда»: Zivert призналась, что испугалась концерта в «Лужниках»
Юлия Зиверт в эфире НСН рассказала, что ее новое шоу, которое состоится в «Лужниках» в следующем году, уже начали готовить.
Певица Zivert (Юлия Зиверт) в беседе со специальным корреспондентом НСН призналась, что боялась делать большой концерт в «Лужниках», но ее уговорила команда, которая уже готовила со знаменитостью стадионные шоу.
«Чувствую страх. Мне было непросто решиться. Сама бы, наверно, не решилась, но меня уговорила команда — люди, с которыми мы делали последние два стадиона: "Газпром" в Питере и ВТБ в Москве. Они сказали: "Мы следили за продажами. Соберешь. Поверь". Благодаря им я согласилась, со страхом, конечно. Но с божьей помощью, я думаю, все получится. Уже готовимся. Это будет абсолютно новое шоу. Мы начали его придумывать еще на "Газпром Арене". Всех вас ждем!», - поделилась артистка на дне рождении МУЗ ТВ.
Zivert также рассказала, что предпочитает старые зарубежные фильмы, а не современное кино.
«"Один дома" — это классика. Я вообще фанат всех фильмов примерно вот той эпохи, и я крайне редко смотрю современное кино. Я скорее предпочитаю провести вечер за ностальгией, просматривая "Один дома", "Красотку", "Грязные танцы". Это легендарно. Это вызывает такие теплые чувства, ностальгию по детству, что-то такое уютное, семейное и домашнее. Потрясающее кино. Сейчас, с первым снегом, — снова», - заключила певица.
До этого Юлия Зиверт анонсировала концерт в «Лужниках», который состоится 11 июля 2027 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Звезда пообещала абсолютно новое шоу «Showgirl» и «сцену 360». В соцсетях певицы также появился пост, в котором говорится, что в «Лужниках» никто, кроме группы U2, раньше не делал концерт в формате 360, когда сцена находится в центре стадиона.
Ранее промоутер Владимир Зубицкий в интервью НСН рассказал, что певица Zivert соберет 80 тысяч зрителей в «Лужниках», а ее новое шоу будет дороже 180 млн рублей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Московский суд рассмотрит иск к Люсе Чеботиной о взыскании 4 млн рублей
- «Уговорила команда»: Zivert призналась, что испугалась концерта в «Лужниках»
- Аль Пачино получит премию Гильдии актеров США за вклад в кинематограф
- Режиссер «Голодных игр» экранизирует «Красное восстание»
- Психолог объяснила, почему молодежь «счастливее» старшего поколения
- Глава Татарстана Рустам Минниханов предложил индийцам жениться на татарках
- Скончался аниматор «Уоллеса и Громита» и «Побега из курятника»
- Трамп сам наносит макияж, чтобы не выглядеть как мертвец
- Валерий Меладзе прервал концерт в Стамбуле из-за неадекватных зрительниц
- Путин поручил выделить 100 млрд на восстановление инфраструктуры после терактов