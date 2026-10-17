«Уговорила команда»: Zivert призналась, что испугалась концерта в «Лужниках»

«Чувствую страх. Мне было непросто решиться. Сама бы, наверно, не решилась, но меня уговорила команда — люди, с которыми мы делали последние два стадиона: "Газпром" в Питере и ВТБ в Москве. Они сказали: "Мы следили за продажами. Соберешь. Поверь". Благодаря им я согласилась, со страхом, конечно. Но с божьей помощью, я думаю, все получится. Уже готовимся. Это будет абсолютно новое шоу. Мы начали его придумывать еще на "Газпром Арене". Всех вас ждем!», - поделилась артистка на дне рождении МУЗ ТВ.

Zivert также рассказала, что предпочитает старые зарубежные фильмы, а не современное кино.