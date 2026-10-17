Аль Пачино получит премию Гильдии актеров США за вклад в кинематограф

Сам артист признался, что эта награда стало для него огромной честью. По словам Аль Пачино, именно съемочный процесс и люди, с которыми он сотрудничал на творческом пути, принесли ему самую большую радость в жизни.

Президент SAG-AFTRA Шон Эстин в свою очередь заявил, что всю жизнь восхищался талантом Аль Пачино, назвав его одновременно учеником и мастером актерского искусства.

Ранее легендарный голливудский актер Клинт Иствуд заявил о завершении карьеры в кино в 96 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».