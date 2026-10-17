Аль Пачино получит премию Гильдии актеров США за вклад в кинематограф
Профсоюз актеров SAG-AFTRA наградит Аль Пачино за выдающиеся достижения в кинематографе. Об этом сообщили представители Гильдии киноактрис и киноактеров США. Торжественная церемония вручения почетной премии Life Achievement Award состоится 28 февраля 2027 года.
Сам артист признался, что эта награда стало для него огромной честью. По словам Аль Пачино, именно съемочный процесс и люди, с которыми он сотрудничал на творческом пути, принесли ему самую большую радость в жизни.
Президент SAG-AFTRA Шон Эстин в свою очередь заявил, что всю жизнь восхищался талантом Аль Пачино, назвав его одновременно учеником и мастером актерского искусства.
Ранее легендарный голливудский актер Клинт Иствуд заявил о завершении карьеры в кино в 96 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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