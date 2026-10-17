СМИ: Въезда на Украину из Польши приходится ждать по 40 часов

Наиболее сложная ситуация наблюдается на пункте пропуска «Дорогуск», где водителям приходится ждать около 40 часов. На пункте «Гребенное» ожидание составляет более 24 часов, при этом именно здесь скопилось наибольшее количество транспорта - в очереди стоят примерно 880 грузовиков.

Главной причиной сбоев в работе границы называют непрекращающиеся сигналы воздушной тревоги на территории Украины. Из-за угрозы безопасности сотрудники пограничных служб вынуждены регулярно приостанавливать процедуру оформления машин.

Ранее Польша и Румыния отказались увеличивать транзит украинской сельхозпродукции через свою территорию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

