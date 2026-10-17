Московский суд рассмотрит иск к Люсе Чеботиной о взыскании 4 млн рублей

Как следует из дела, истец требует вернуть почти 4 миллиона рублей неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами с 23 июня по 5 октября этого года в размере чуть более 161 тысячи рублей. При этом другие детали дела пока не раскрываются.

Ранее Роскомнадзор подал иск к экс-участнице «Уральских пельменей» Юлии Михалковой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».