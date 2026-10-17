Московский суд рассмотрит иск к Люсе Чеботиной о взыскании 4 млн рублей

Арбитражный суд Москвы назначил на 8 декабря предварительные слушания по иску компании «Бизнесарт-ЕК» к певице Люсе Чеботиной о взыскании более 4 миллионов рублей. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

С экс-солистки «Фабрики» Савельевой через суд взыскали более 32 тысяч рублей

Как следует из дела, истец требует вернуть почти 4 миллиона рублей неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими денежными средствами с 23 июня по 5 октября этого года в размере чуть более 161 тысячи рублей. При этом другие детали дела пока не раскрываются.

Ранее Роскомнадзор подал иск к экс-участнице «Уральских пельменей» Юлии Михалковой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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