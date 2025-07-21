Великобритания ввела санкции против якобы связанных с Россией 135 танкеров
Власти Великобритании объявили о расширении антироссийского списка санкций ещё на 137 позиции. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.
В частности, в перечень попали 135 нефтяных танкеров, якобы входящих в состав, так называемого, российского «теневого» флота.
Также под британские санкции попали две компании из ОАЭ. Это Intershipping Services, которую обвинили в якобы регистрации таких судов под флагом Габона, а также Litasco Middle East DMCC - связанной с российской компанией «Лукойл» и перевозками больших объёмов нефти из РФ.
«Мы продолжим использовать всю мощь нашего санкционного режима для усиления экономического давления», - говорится в сообщении.
Ранее Евросоюз принял 18-й пакет антироссийских санкций, помимо прочего, снизив потолок цен на сырую нефть из РФ до 47,6 доллара за баррель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru