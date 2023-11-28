Сериал «Слово пацана» проверят на соответствие традиционным ценностям
Омбудсмен по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».
В своём письме она указала, что фильм является романтизацией бандитизма. Также омбудсмен назвала проект «оправданием «казанского феномена», который «формирует ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи».
«Мы наблюдаем как средствами искусства через данный фильм идёт распространение преступной идеологии, подростками создаются группы и совершаются противоправные действия, транслируемых в фильме», - подчеркнула Волынец.
Омбудсмен считает, что сериал «Слово пацана» противоречит указу президента РФ Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», и просит Роскомнадзор запретить трансляцию проекта, а также заблокировать сайты, где его транслируют.
Сериал «Слово пацана» рассказывает о жизни молодёжных группировок Казани 80-х годов. После того, как он вышел в эфир, в СМИ стали появляться сообщения о том, что подростки в Татарстане, вдохновившись героями картины, начали разбиваться на группы и подражать героям шоу, устраивать драки и снимать их на видео.
Ранее Волынец предложила разрешить медперсоналу отказываться от подготовки пациентки к проведению аборта по немедицинским показаниям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru