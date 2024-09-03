«Это сказка»: Мюзиклу «Алиса в стране чудес» предрекли сборы в два миллиарда рублей
Российский зритель не очень любит мюзиклы, однако экранизации сказок в последние годы демонстрировали высокие сборы в прокате, сообщил НСН Роман Исаев.
Российский фильм-мюзикл «Алиса в стране чудес» может претендовать по итогу проката на сборы в два миллиарда рублей, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром KION и «Газпром-медиа холдинг» приступила к съемкам фильма-мюзикла «Алиса в стране чудес», сообщила пресс-служба KION. Исаев заявил, что проект соответствует тренду на экранизации сказок.
«Российский зритель мюзиклы в чистом виде не очень жалует. Но сочетание сказочных сюжетов, топовых актеров, надеюсь, хорошей драматургии и достойной режиссуры может сложиться в успешный проект. Говоря об "Алисе", мы должны анализировать перспективы экранизации известного великого в международном масштабе детского произведения. Это, прежде всего, сказка, и во вторую очередь мюзикл. Что касается сочетания сказок с музыкальными номерами, в том или ином виде это происходит во всех проектах. Сейчас огромный тренд на сказки, это то, что собирает кассу. Их в производство запущено много, есть надежда, что аудитория от них не устанет», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, при удачном раскладе экранизация столь известного произведения, в которой будут замечены популярные актеры, сможет освоить в российском прокате два миллиарда рублей.
«Фильм подобного уровня может претендовать на кассу выше, чем миллиард рублей. Думаю, что с учетом бренда сказки, великого имени автора, каста, вполне может быть два миллиарда рублей или больше. Все зависит от того, насколько красивым получится фильм с точки зрения картинки и сможет ли он заинтересовать максимально широкую аудиторию. Если на фильм захотят пойти дети от шести лет, подростки, при этом проект будет смешным, современным, сделан с уважением к первоисточнику, ему будет по силам цифра в два миллиарда рублей. Фильм "По щучьему веленью" это доказал, хотя сарафан у него был неоднозначный», - подытожил он.
Режиссером «Алисы» выступит Юрий Хмельницкий, который ранее работал над фильмом «Лед 3». Алису сыграет Анна Пересильд, известная по роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Роль Шляпника исполнит актер Милош Бикович. Также в проекте примут участие Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов. Фильм станет современной экранизацией детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэролла, уточняет «Радиоточка НСН».
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