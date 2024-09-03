«Это сказка»: Мюзиклу «Алиса в стране чудес» предрекли сборы в два миллиарда рублей

По словам собеседника НСН, при удачном раскладе экранизация столь известного произведения, в которой будут замечены популярные актеры, сможет освоить в российском прокате два миллиарда рублей.

«Фильм подобного уровня может претендовать на кассу выше, чем миллиард рублей. Думаю, что с учетом бренда сказки, великого имени автора, каста, вполне может быть два миллиарда рублей или больше. Все зависит от того, насколько красивым получится фильм с точки зрения картинки и сможет ли он заинтересовать максимально широкую аудиторию. Если на фильм захотят пойти дети от шести лет, подростки, при этом проект будет смешным, современным, сделан с уважением к первоисточнику, ему будет по силам цифра в два миллиарда рублей. Фильм "По щучьему веленью" это доказал, хотя сарафан у него был неоднозначный», - подытожил он.

Режиссером «Алисы» выступит Юрий Хмельницкий, который ранее работал над фильмом «Лед 3». Алису сыграет Анна Пересильд, известная по роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Роль Шляпника исполнит актер Милош Бикович. Также в проекте примут участие Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов. Фильм станет современной экранизацией детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэролла, уточняет «Радиоточка НСН».

