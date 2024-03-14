У телеведущей Марины Кравец родилась вторая дочь

39-летняя телеведущая Марина Кравец родила второго ребенка. Об этом она написала на своей странице в соцсетях, приложив совместное фото с супругом Аркадием и новорожденной девочкой.

Кравец рассказала, что она и ребенок чувствуют себя прекрасно, и поблагодарила всех медиков, «кто был рядом в этот важный момент».