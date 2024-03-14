У телеведущей Марины Кравец родилась вторая дочь
39-летняя телеведущая Марина Кравец родила второго ребенка. Об этом она написала на своей странице в соцсетях, приложив совместное фото с супругом Аркадием и новорожденной девочкой.
Кравец рассказала, что она и ребенок чувствуют себя прекрасно, и поблагодарила всех медиков, «кто был рядом в этот важный момент».
Марина Кравец — российская теле- и радиоведущая, певица, актриса телевидения и дубляжа, получившая популярность в качестве резидента Comedy Club.
Кравец в браке с генеральным продюсером телеканала ТНТ Аркадием Водаховым. В 2020 году у них появилась дочь Вероника.
Адвокат Народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линникранее раскрыла детали судебной тяжбы между наследницами советского писателя и режиссера Василия Шукшина Ольги и Марии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Памфилова заявила, что на сайт ЦИК обрушилось 12 млн кибератак
- СМИ: в России подорожает пиво с 1 апреля
- У телеведущей Марины Кравец родилась вторая дочь
- ФНС: Десять регионов вернули больше НДС, чем уплатили в бюджет
- СМИ: На пост главы Верховного суда рассматривают Ирину Подносову
- Минобороны: Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник
- Памфилова: Для выборов президента РФ изготовлено 113,5 млн бюллетеней
- Синоптик Тишковец: В Москве наступила метеорологическая весна
- Больше половины старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ
- ВСУ сбросили взрывное устройство в пяти метрах от топливохранилища ЗАЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru