У телеведущей Марины Кравец родилась вторая дочь

39-летняя телеведущая Марина Кравец родила второго ребенка. Об этом она написала на своей странице в соцсетях, приложив совместное фото с супругом Аркадием и новорожденной девочкой.

Кравец рассказала, что она и ребенок чувствуют себя прекрасно, и поблагодарила всех медиков, «кто был рядом в этот важный момент».

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Марина Кравец — российская теле- и радиоведущая, певица, актриса телевидения и дубляжа, получившая популярность в качестве резидента Comedy Club.

Кравец в браке с генеральным продюсером телеканала ТНТ Аркадием Водаховым. В 2020 году у них появилась дочь Вероника.

Адвокат Народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линникранее раскрыла детали судебной тяжбы между наследницами советского писателя и режиссера Василия Шукшина Ольги и Марии.

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ФОТО: Социальные сети Кравец
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