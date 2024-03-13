Адвокат раскрыла подробности скандала в семье Шукшиных
Адвокат Народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник раскрыла в интервью AIF.Ru детали судебной тяжбы между наследницами советского писателя и режиссера Василия Шукшина Ольги и Марии.
Напомним, предметом спора являются права на произведения Шукшина, скончавшегося в 1974 году. В конце февраля 2024 года Таганский суд Москвы начал подготовку к судебному заседанию по иску Ольги Шукшиной к своей сестре Марии. Истица полагает, что договор об отчуждении всего огромного объема авторских прав, ранее принадлежавших Федосеевой-Шукшиной, в пользу Марии следует признать недействительным, поскольку он ущемляет интересы Ольги.
Вербицкая-Линник отметила, что Мария не против заключить с Ольгой мировое соглашение, однако конкретных действий со стороны Ольги пока не последовало. Адвокат предположила, что Федосеева-Шукшина слишком доверяла Марии и рассчитывала на то, что та не обделит близких.
Юрист добавила, что за знаменитой матерью ухаживает Ольга.
Ранее сообщалось, что Федосеева-Шукшина рискует остаться без жилья и оказаться на улице, поскольку квартира актрисы на улице Бочкова в Москве, доставшаяся ей от Василия Шукшина, больше не является ее собственностью. Вербицкая-Линник рассказала, что квартира сейчас принадлежит двум собственникам: Ольге Шукшиной и внучке Лидии Николаевны — Анне Шукшиной.
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