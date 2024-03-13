Адвокат раскрыла подробности скандала в семье Шукшиных

Вербицкая-Линник отметила, что Мария не против заключить с Ольгой мировое соглашение, однако конкретных действий со стороны Ольги пока не последовало. Адвокат предположила, что Федосеева-Шукшина слишком доверяла Марии и рассчитывала на то, что та не обделит близких.

Юрист добавила, что за знаменитой матерью ухаживает Ольга.

Ранее сообщалось, что Федосеева-Шукшина рискует остаться без жилья и оказаться на улице, поскольку квартира актрисы на улице Бочкова в Москве, доставшаяся ей от Василия Шукшина, больше не является ее собственностью. Вербицкая-Линник рассказала, что квартира сейчас принадлежит двум собственникам: Ольге Шукшиной и внучке Лидии Николаевны — Анне Шукшиной.

