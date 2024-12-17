Гастроли и клипы: Киркоров поделился масштабными планами на 2025 год

Певец Филипп Киркоров на вручении премии Hello рассказал корреспонденту НСН о своих планах на следующий год. Он намерен превратить вышедший 30 ноября 26-минутный клип «Черная пантера» в трилогию, а также рассчитывает на гастроли и новые программы.

«Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах… В первую очередь, это, наверное, клипы, новые работы, завершение трилогии «Черная пантера» и работа «Везувий», а также новое шоу, новые программы, гастроли, туры», - скромно поделился народный артист РФ.

19 ноября в широкий прокат выходит приключенческая комедия «Братья» с Филиппом Киркоровым в главной роли. Корреспондент НСН решил узнать у него, какой же может быть самая главная роль, которую артист хотел бы сыграть. Оказалось, что она уже занята.

«Самая главная роль — это та, которую я исполняю в своей жизни, - роль Филиппа Киркорова. Я её играю, исполняю уже много лет», - признался Киркоров.

Ранее народный артист рассказал, как на съемках его укусила выдра.

