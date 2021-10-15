«Необратимые вещи». Сарик Андреасян рассказал о будущем фильме про посадку аэробуса А321 на кукурузном поле
Режиссер объяснил, почему сменил комедийный жанр, а также назвал актеров, которые могут сыграть пилота-героя Дамира Юсупова.
Продюсер и режиссер Сарик Адреасян в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о подробностях съемок будущего фильма о героической посадке аэробуса A321 на кукурузное поле.
В августе 2019 года Airbus A321 вылетал из Москвы в Симферополь. Вскоре после взлета в районе аэропорта Жуковский в его двигатели попали птицы, из-за чего пилотам нужно было срочно сажать самолет. Пилоты посадили машину на кукурузное поле, при этом никто из 233 пассажиров, находившихся на борту, не погиб,
«Это художественный фильм, основанный на реальных событиях. Он будет максимально приближен к событиям, как и мои прошлые фильмы, такие как «Непрощенный» и «Землетрясение». Сейчас мы в процессе написания сценария, снимать фильм будем в следующем году, потому что событие произошло летом. Он (пилот Дамир Юсупов - прим. НСН) - Герой России, и почему бы не рассказывать истории о таких людях? Я думаю, что это событие достойно того, чтобы его увековечили. За последние 15 лет это чуть ли не единственная авиакатастрофа, где никто не погиб и все прошло хорошо», - сказал Андреасян, добавив, что захотел снять фильм сразу после инцидента, но не нашел тогда контакты пилота.
Он сообщил, что еще не общался с кандидатами на главную роль, но не исключил, что в фильме могут сняться Егор Бероев или Дмитрий Нагиев.
«Безусловно, я бы хотел, чтобы главную роль играл известный артист. Люди пишут, что на него (Дамира Юсупова – прим. НСН) похож Егор Бероев, но тут важно, чтобы артист подходил не столько внешне, сколько по органике. Мы будем делать кастинг среди известных артистов и выберем того, кто лучше почувствует эту историю», - сказал режиссер.
Он также рассказал о сотрудничестве с Дмитрием Нагиевым, игравшем в ряде фильмов Андреасяна.
«Я считаю, что он недооцененный артист, и когда появилась возможность сделать так, чтобы Дмитрий заявил о себе, как об артисте широкого диапазона, я дал ему эту возможность и счастлив, что он согласился. Наверное, люди тоже думали, что я буду всю жизнь снимать комедии, но мы удачно переквалифицировались. Это логично, что я из мира юмора, он из мира юмора, и вот в какой-то момент мы стали делать серьезные вещи. Я не удивлюсь, что мы, может быть, и в эту историю привлечем его, но разговоры с артистами начнутся только после того, когда будет сценарий. На данный момент, я еще ни с кем не говорил», - сказал режиссер фильмов «Непрощенный», «Гудбай, Америка!» и «Девушки бывают разные».
Андреасян также объяснил, почему ушел от комедийного жанра к более серьезным фильмам.
«Это необъяснимые вещи. У меня нет никакого хитрого плана. Просто есть хороший материал, хороший сценарий, и я его хочу сделать. Если бы был комедийный материал, и это можно было бы сделать. Я не отношу себя к категории художников, которые закрыли для себя двери куда-либо. Зритель, который любит российское кино, зачастую старше 30 лет, у них есть семьи, запрос на что-то интеллектуальное, поэтому тот же «Чикатило» стал большим хитом. Наверное, 15 лет назад это было бы невозможно. Рынок меняется, и мы вместе с ним ищем новые возможности диалога со зрителем. Эпоха комедии ушла во всем мире, и голливудских комедий уже не так много на больших экранах. Это определенная эволюция, причем очень логичная», - добавил Андреасян.
Он также рассказал, что не обращает внимания на кинокритиков.
«Я не читаю и не уважаю это. Я уважаю людей, которые работают и трудятся. Я даже не знаю, кто эти люди, как они выглядят», - заключил собеседник «Радиоточки НСН»
Ранее пилот самолета A321 Дамир Юсупов рассказал, что выступит в качестве консультанта фильма, режиссером и продюсером которого будет Сарик Андреасян.
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