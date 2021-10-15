«Необратимые вещи». Сарик Андреасян рассказал о будущем фильме про посадку аэробуса А321 на кукурузном поле

«Это художественный фильм, основанный на реальных событиях. Он будет максимально приближен к событиям, как и мои прошлые фильмы, такие как «Непрощенный» и «Землетрясение». Сейчас мы в процессе написания сценария, снимать фильм будем в следующем году, потому что событие произошло летом. Он (пилот Дамир Юсупов - прим. НСН) - Герой России, и почему бы не рассказывать истории о таких людях? Я думаю, что это событие достойно того, чтобы его увековечили. За последние 15 лет это чуть ли не единственная авиакатастрофа, где никто не погиб и все прошло хорошо», - сказал Андреасян, добавив, что захотел снять фильм сразу после инцидента, но не нашел тогда контакты пилота.

Он сообщил, что еще не общался с кандидатами на главную роль, но не исключил, что в фильме могут сняться Егор Бероев или Дмитрий Нагиев.

«Безусловно, я бы хотел, чтобы главную роль играл известный артист. Люди пишут, что на него (Дамира Юсупова – прим. НСН) похож Егор Бероев, но тут важно, чтобы артист подходил не столько внешне, сколько по органике. Мы будем делать кастинг среди известных артистов и выберем того, кто лучше почувствует эту историю», - сказал режиссер.

Он также рассказал о сотрудничестве с Дмитрием Нагиевым, игравшем в ряде фильмов Андреасяна.

«Я считаю, что он недооцененный артист, и когда появилась возможность сделать так, чтобы Дмитрий заявил о себе, как об артисте широкого диапазона, я дал ему эту возможность и счастлив, что он согласился. Наверное, люди тоже думали, что я буду всю жизнь снимать комедии, но мы удачно переквалифицировались. Это логично, что я из мира юмора, он из мира юмора, и вот в какой-то момент мы стали делать серьезные вещи. Я не удивлюсь, что мы, может быть, и в эту историю привлечем его, но разговоры с артистами начнутся только после того, когда будет сценарий. На данный момент, я еще ни с кем не говорил», - сказал режиссер фильмов «Непрощенный», «Гудбай, Америка!» и «Девушки бывают разные».

Андреасян также объяснил, почему ушел от комедийного жанра к более серьезным фильмам.

«Это необъяснимые вещи. У меня нет никакого хитрого плана. Просто есть хороший материал, хороший сценарий, и я его хочу сделать. Если бы был комедийный материал, и это можно было бы сделать. Я не отношу себя к категории художников, которые закрыли для себя двери куда-либо. Зритель, который любит российское кино, зачастую старше 30 лет, у них есть семьи, запрос на что-то интеллектуальное, поэтому тот же «Чикатило» стал большим хитом. Наверное, 15 лет назад это было бы невозможно. Рынок меняется, и мы вместе с ним ищем новые возможности диалога со зрителем. Эпоха комедии ушла во всем мире, и голливудских комедий уже не так много на больших экранах. Это определенная эволюция, причем очень логичная», - добавил Андреасян.

Он также рассказал, что не обращает внимания на кинокритиков.