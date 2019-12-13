Александр Ф.Скляр: «Люди года – наши героические летчики!»

Крепко удивить сумел на этой неделе американский журнал Time, назвав человеком года 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг. Квинтэссенцией ее деятельности, которая заключалась в прогулах школы по пятницам ради пикетов у здания парламента, стало выступление в сентябре этого года в Нью-Йорке на саммите ООН по климату. Тунберг обвинила мировые правительства в игнорировании климатических проблем и в предательстве будущих поколений. Избыточно эмоциональная речь вызвала весьма неоднозначную реакцию вплоть до подозрений в том, что ей управляют высокопоставленные интересанты. Тем удивительнее стал выбор Греты Тунберг человеком года по версии авторитетного журнала.

В информационном проекте «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» корреспонденты НСН традиционно опрашивают первых лиц политического Олимпа о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся с нами мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире. О своем отношении к выбору Греты Тунберг человеком года НСН рассказал лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф.Скляр.