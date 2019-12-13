Александр Ф.Скляр: «Люди года – наши героические летчики!»
Лидер группы «Ва-Банкъ» о выборе человеком года Греты Тунберг.
Крепко удивить сумел на этой неделе американский журнал Time, назвав человеком года 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг. Квинтэссенцией ее деятельности, которая заключалась в прогулах школы по пятницам ради пикетов у здания парламента, стало выступление в сентябре этого года в Нью-Йорке на саммите ООН по климату. Тунберг обвинила мировые правительства в игнорировании климатических проблем и в предательстве будущих поколений. Избыточно эмоциональная речь вызвала весьма неоднозначную реакцию вплоть до подозрений в том, что ей управляют высокопоставленные интересанты. Тем удивительнее стал выбор Греты Тунберг человеком года по версии авторитетного журнала.
В информационном проекте «Музыканты - о политике. Политики - о музыке» корреспонденты НСН традиционно опрашивают первых лиц политического Олимпа о самых актуальных событиях музыкального мира, а ведущие музыканты делятся с нами мыслями о современной политической ситуации в стране и в мире. О своем отношении к выбору Греты Тунберг человеком года НСН рассказал лидер группы «Ва-Банкъ» Александр Ф.Скляр.
«Странный персонаж», - заметил музыкант, добавив, что девочкой, по его мнению, явно манипулируют.
«Представляется мне очень раздутой средствами массовой информации с какой-то очень тенденциозной целью, насквозь фальшивой. Она сама - не знаю, насколько искренняя, ребенок она специфический. Используют ее по полной программе. Но уж для меня она точно не человек года! Только настолько больное общество западное, насколько оно сейчас есть, может такого человека назвать человеком года».
На вопрос о том, кто, если не Грета Тунберг, мог бы стать человеком 2019 года, Александр Ф.Скляр ответить затруднился.
«Для меня в этом году не было такого человека, одного-единственного, кого я мог бы выделить, кто на всей планете Земля может быть назван человеком года. Такого, к сожалению, человека я для себя не заметил в этом году».
Но затем, вспомнив события, имевшие место в уходящем году в России, назвал тех, кого с полным правом можно считать людьми года.
«Из всех людей, которых мы можем выделить в нашей стране, за этот год самое невероятное, самое счастливое и в то же время самое героическое действие, конечно, осуществили летчики, которые посадили самолет, полный пассажирами, на кукурузное поле. Это, я думаю, правильно. Наверное, так и нужно назвать: это и есть наши люди года! Героические наши летчики!»
С этим определением трудно не согласиться. Итак, по версии лидера группы «Ва-Банкъ», человек года, а, вернее, люди года – это Герои России командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин и их коллеги-бортпроводники по экипажу самолета, всех пассажиров которого эти люди спасли.
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