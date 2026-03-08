Марк Варшавер раскритиковал идею возврата денег за непонравившиеся спектакли

Президент театра «Ленком Марка Захарова», актер Марк Варшавер раскритиковал идею первого зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народного артиста РФ Дмитрия Певцова о возврате денег за непонравившиеся спектакли и фильмы. Об этом сообщает ТАСС.

Варшавер подчеркнул, что это невозможно из-за субъективности зрительских оценок. Актер назвал идею Певцова «невыполнимой затеей».

«Ведь за продукты в магазине никто не возмещает плату, если они не пришлись по вкусу», - заметил Варшавер.

Он считает, что если у зрителей будет возможность возвращать средства за спектакли или фильмы, то 90% людей будут утверждать, что постановки не соответствовали их ожиданиям.

До этого ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский тоже не поддержал инициативу Дмитрия Певцова.

Ранее режиссер Юрий Грымов заявил, что возврат денег за непонравившиеся спектакли и фильмы не поможет улучшить качество постановок и кино, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
