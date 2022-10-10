«Тяжелый и жесткий»: Рекорд «Сердца Пармы» не вдохновил Шнейдерова
Россияне не хотят смотреть мрачные фильмы из-за политической ситуации в мире - судя по всему, окупить бюджет фильма будет сложно, отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Премьера в российских кинотеатрах исторической драмы «Сердце Пармы», которую «Национальная служба новостей» анонсировала в нашем «культурном гиде» на неделю, ознаменовалась кассовым успехом картины.
Фильм Антона Мегердичева с большим отрывом возглавил кинопрокат в России и СНГ, собрав за 6-9 октября 131,8 млн рублей.
При этом кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН счел такой старт «не слишком удачным».
«ЖЕСТКИЙ И ТЯЖЕЛЫЙ»
«Успех весьма относительный для фильма с бюджетом в 711 миллионов рублей (по открытым данным бюджет составил 610 млн рублей - прим. НСН). Это достаточно неудачный старт. Из тех денег, которые заработало "Сердце Пармы", половина ушло в кинотеатры, еще от 10% до 20% ушло дистрибьюторам. Потому что фильм с подобным бюджетом, рекламой и раскруткой, должен был собрать хотя бы 350-400 миллионов, хотя бы половину бюджета. Как правило, во второй уикенд будет довольно резкое падение. Не думаю, что этот результат в полной мере можно назвать успехом. То, что фильм возглавил кинопрокат – это естественно: сейчас в прокате нет ни одного крупнобюджетного фильма с таким количеством копий, с такой массированной рекламной атакой», - сказал Шнейдеров.
По его словам, на выручку фильма повлияла политическая обстановка, из-за которой россияне почти не ходят в кино. Также кинокритик высказал мнение, что «Сердце Пармы» является крайне тяжелой и жесткой для восприятия картиной.
«Сейчас резкое падение количества зрителей в кинотеатрах. Из-за сложившейся политической обстановки людям не до развлечений. Во-вторых, фильм очень тяжелый. Антон Мегердичев из него еще некоторые сцены насилия вырезал, хотя он и так жесткий. Фильм 16+, то есть отсекается вся детская аудитория. Думаю, что люди сейчас не очень хотят смотреть тяжелые, мрачные фильмы. Сам я этот фильм видел. Даже сам Алексей Иванов сравнивает "Сердце Пармы" с "Игрой престолов". Проблема в том, что у "Игры престолов" бюджет одной часовой серии 10 миллионов долларов. А здесь всего 700 миллионов рублей двухчасовой фильм. Да, наше кино должно соревноваться с Голливудом, но надо спокойнее к нему относиться», - резюмировал собеседник НСН.
ФЕЙСПАЛМ И ПАМЯТЬ ВОЕВОДЫ
«Сердце Пармы» — российский фильм в жанре исторической драмы режиссера Антона Мегердичева. Картина снята по одноименному роману Алексея Иванова, повествующему о противостоянии в XV веке Великого Московского княжества и уральской Пармы. В широкий прокат фильм вышел 6 октября.
В числе актеров, исполнивших главные роли в картине, Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Фёдор Бондарчук.
Кроме того, этот фильм стал одним из последних для Сергея Пускепалиса, погибшего в ДТП 20 сентября. Он сыграл в «Сердце Пармы» одного из центральных персонажей - воеводу Полюду.
«Этот показ трагичен для нас, потому что мы потеряли нашего друга — талантливого человека, без которого не было бы этого фильма. Картина замышлялась совершенно в другое время — сейчас и страна изменилась, и зритель изменился. Мы продолжаем меняться, причем столь стремительно, что никакое кинопроизводство не успеет за этими изменениями. И нам бы очень хотелось узнать, как звучит этот фильм сейчас — нам важно узнать ваше суждение», - говорил на премьере режиссер Антон Мегердичев.
Ранее Мегердичев прославился фильмом-катастрофой «Метро» и спортивной драмой «Движение вверх».
По данным «Коммерсанта», премьера «Сердца Пармы» побила зрительский рекорд в Перми.
Костромские зрители признались, что с нетерпением ждали эту картину, а во Владимире назвали творение Мегердичева «беспощадно красивым фильмом».
При этом мнения в соцсетях о «Сердце Пармы» разделились.
dan_juggernaut отметил, что в фильме нет кроваво-натуралистических сцен. По его словам, «все бои, все захваты, даже пожары страшные большие сняты аккуратно и даже красиво, в рамках художественной эстетики».
При этом он признался, что во время финальной битвы «прикрывал лоб ладонью» из-за несоответствия сюжета книге.
Со своей стороны, BlastedShadow назвал жанр фильма «псевдоисторическим с фэнтезийным контекстом». По его мнению, «Сердце Пармы» «не похоже на "Коловрата", в котором задействованы спецэффекты, но это что-то новенькое, отдалённо отсылающее к "1612"».
«Культурный гид на неделю» НСН выходит по четвергам на сайте nsn.fm, а также в эфире трех радиостанций - «НАШЕго Радио», Rock Fm и Radio Jazz. В нем мы представляем анонс главных культурных событий выходных в мире кино, театра, музыки, искусства и шоу-бизнеса.
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