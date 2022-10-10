«Тяжелый и жесткий»: Рекорд «Сердца Пармы» не вдохновил Шнейдерова

ФЕЙСПАЛМ И ПАМЯТЬ ВОЕВОДЫ

«Сердце Пармы» — российский фильм в жанре исторической драмы режиссера Антона Мегердичева. Картина снята по одноименному роману Алексея Иванова, повествующему о противостоянии в XV веке Великого Московского княжества и уральской Пармы. В широкий прокат фильм вышел 6 октября.

В числе актеров, исполнивших главные роли в картине, Александр Кузнецов, Евгений Миронов и Фёдор Бондарчук.

Кроме того, этот фильм стал одним из последних для Сергея Пускепалиса, погибшего в ДТП 20 сентября. Он сыграл в «Сердце Пармы» одного из центральных персонажей - воеводу Полюду.

«Этот показ трагичен для нас, потому что мы потеряли нашего друга — талантливого человека, без которого не было бы этого фильма. Картина замышлялась совершенно в другое время — сейчас и страна изменилась, и зритель изменился. Мы продолжаем меняться, причем столь стремительно, что никакое кинопроизводство не успеет за этими изменениями. И нам бы очень хотелось узнать, как звучит этот фильм сейчас — нам важно узнать ваше суждение», - говорил на премьере режиссер Антон Мегердичев.

Ранее Мегердичев прославился фильмом-катастрофой «Метро» и спортивной драмой «Движение вверх».

По данным «Коммерсанта», премьера «Сердца Пармы» побила зрительский рекорд в Перми.

Костромские зрители признались, что с нетерпением ждали эту картину, а во Владимире назвали творение Мегердичева «беспощадно красивым фильмом».

При этом мнения в соцсетях о «Сердце Пармы» разделились.

dan_juggernaut отметил, что в фильме нет кроваво-натуралистических сцен. По его словам, «все бои, все захваты, даже пожары страшные большие сняты аккуратно и даже красиво, в рамках художественной эстетики».