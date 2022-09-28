Студия Paramaunt перенесла релиз фильма «Звёздный путь 4»

Киностудия Paramount Pictures убрала четвёртую часть франшизы «Звёздный путь» из графика релизов, сообщает Daily Mail.

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Премьера фильма была запланирована на 22 декабря 2023 года, однако в августе из проекта выбыл режиссёр Мэтт Шекман, который параллельно работал над фильмом «Фантастическая четверка» студии Marvel.

Имя нового режиссёра, а также новая дата релиза пока неизвестны.

Ранее исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс заявил, что в третьем фильме «Дэдпул» появится австралийский актёр Хью Джекман, который снова сыграет роль сверхъестественного существа Росомахи, сообщает RT.

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Фото: www.kinopoisk.ru
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