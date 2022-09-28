Студия Paramaunt перенесла релиз фильма «Звёздный путь 4»
Киностудия Paramount Pictures убрала четвёртую часть франшизы «Звёздный путь» из графика релизов, сообщает Daily Mail.
Премьера фильма была запланирована на 22 декабря 2023 года, однако в августе из проекта выбыл режиссёр Мэтт Шекман, который параллельно работал над фильмом «Фантастическая четверка» студии Marvel.
Имя нового режиссёра, а также новая дата релиза пока неизвестны.
Ранее исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс заявил, что в третьем фильме «Дэдпул» появится австралийский актёр Хью Джекман, который снова сыграет роль сверхъестественного существа Росомахи, сообщает RT.
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