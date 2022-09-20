Погибший в ДТП актёр Пускепалис вёз на Донбасс гуманитарную помощь
Ярославский Театр имени Волкова официально подтвердил, что художественный руководитель Сергей Пускепалис погиб в ДТП.
«Наши соболезнования родным, близким Сергея Витауто... Шок и огромное горе у всех волковцев», - говорится в сообщении пресс-службы театра.
По данным полиции, автомобиль Ford Transit, в котором находился Пускепалис, на 201 км автодороги М-8 «Холмогоры» столкнулся с грузовиком.
Как пишут «Известия», худрук вёз на Донбасс гуманитарную помощь. Пускепалис приобрёл списанный инкассаторский Ford Transit, который забили термобельём для солдат и прочими необходимыми вещами. На нём актёр выехал в Москву, чтобы в столице передать этот «броневик» с грузом тем, кто отправляется в зону спецоперации.
Ранее член Академии российского телевидения Манана Асламазян погибла в результате ДТП в Ереване, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- Адвокат Карабанов описал порядок мобилизации в России
- Пушилин заявил, что голосование на референдуме в ДНР будет смешанным
- Пушилин попросил Путина как можно быстрее рассмотреть итоги референдума
- Члены СПЧ захотели выяснить, как арестанты попадают в ЧВК
- Погибший в ДТП актёр Пускепалис вёз на Донбасс гуманитарную помощь
- Президент УАФ заявил, что Евро-2024 пройдёт без России
- ЛНР и ДНР проведут референдумы о вхождении в состав России с 23 по 27 сентября
- СМИ: Из Новой Третьяковской галереи в Москве украли картину
- В Херсонской области одобрили формирование добровольческих отрядов
- Бойцы ЧВК «Вагнер» столкнулись с зарубежными наемниками на Донбассе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru