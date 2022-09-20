Погибший в ДТП актёр Пускепалис вёз на Донбасс гуманитарную помощь

«Наши соболезнования родным, близким Сергея Витауто... Шок и огромное горе у всех волковцев», - говорится в сообщении пресс-службы театра.

По данным полиции, автомобиль Ford Transit, в котором находился Пускепалис, на 201 км автодороги М-8 «Холмогоры» столкнулся с грузовиком.

Как пишут «Известия», худрук вёз на Донбасс гуманитарную помощь. Пускепалис приобрёл списанный инкассаторский Ford Transit, который забили термобельём для солдат и прочими необходимыми вещами. На нём актёр выехал в Москву, чтобы в столице передать этот «броневик» с грузом тем, кто отправляется в зону спецоперации.

Ранее член Академии российского телевидения Манана Асламазян погибла в результате ДТП в Ереване, сообщает RT.

