Погибший в ДТП актёр Пускепалис вёз на Донбасс гуманитарную помощь

Ярославский Театр имени Волкова официально подтвердил, что художественный руководитель Сергей Пускепалис погиб в ДТП.

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«Наши соболезнования родным, близким Сергея Витауто... Шок и огромное горе у всех волковцев», - говорится в сообщении пресс-службы театра.

По данным полиции, автомобиль Ford Transit, в котором находился Пускепалис, на 201 км автодороги М-8 «Холмогоры» столкнулся с грузовиком.

Как пишут «Известия», худрук вёз на Донбасс гуманитарную помощь. Пускепалис приобрёл списанный инкассаторский Ford Transit, который забили термобельём для солдат и прочими необходимыми вещами. На нём актёр выехал в Москву, чтобы в столице передать этот «броневик» с грузом тем, кто отправляется в зону спецоперации.

Ранее член Академии российского телевидения Манана Асламазян погибла в результате ДТП в Ереване, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СпецоперацияГуманитарная ПомощьЯрославская ОбластьДТПАктёры
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