«Парма, Петр и Париж»: Культурный гид страны на неделю

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В число самых популярных концертов этой недели, по версии «Kassir.ru», вошли выступление L’One (8 октября) с симфоническим оркестром в московском Крокус Сити Холл, а также вояжи «Хора Турецкого» в Калининград (9 октября) и Александра Розенбаума в Самару (6 октября). Именно на эти концерты билеты продаются лучше всего, сообщили НСН в билетном агрегаторе.

Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L’One, раньше был артистом Black Star. Футбольным болельщикам знаком его клип «Золотой актив», вышедший в декабре в 2020 года, в котором рэпер затроллил Станислава Черчесова. Его концерт в Крокусе должен был состояться еще в апреле, но был перенесен.

Александр Розенбаум 11 сентября уже выступал в Кремлевском дворце съездов на концерте в память об Иосифе Кобзоне, ну а в четверг 6 октября его «Вальс-бостон» и другие хиты мэтра услышат в Самаре.

Знаменитый кинорежиссер Александр Сокуров признался НСН, что вряд ли бы он поехал ради «Хора Турецкого» в Калининград. Сокуров рад, что у музыкантов хорошо продаются билеты, ему больше интересно "все, что происходит в больших музеях Москвы", т.к. он очень редко бывает в столице.

