«Парма, Петр и Париж»: Культурный гид страны на неделю
L’One с оркестром, «парижский привет» от братьев Морозовых, Гришковец во Владивостоке, Турецкий в Калининграде, путешествие в театральную Мекку и подмосковный женский стендап, такие нас ждут "культурные" выходные.
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным агрегатором «Kassir.ru» подготовила ТОП-5 самых интересных культурных событий страны на грядущий уикенд, с 7-го по 9-е октября.
Нашим гидом по Москве выступил худрук театра «Модерн» Юрий Грымов, а знаменитый кинорежиссер Александр Сокуров, неоднократно номинировавшийся на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля, приоткрыл нам «культурные подвохи» Петербурга.
Концерты: Вальс-бостон и футбольный хулиган
В число самых популярных концертов этой недели, по версии «Kassir.ru», вошли выступление L’One (8 октября) с симфоническим оркестром в московском Крокус Сити Холл, а также вояжи «Хора Турецкого» в Калининград (9 октября) и Александра Розенбаума в Самару (6 октября). Именно на эти концерты билеты продаются лучше всего, сообщили НСН в билетном агрегаторе.
Леван Горозия, выступающий под псевдонимом L’One, раньше был артистом Black Star. Футбольным болельщикам знаком его клип «Золотой актив», вышедший в декабре в 2020 года, в котором рэпер затроллил Станислава Черчесова. Его концерт в Крокусе должен был состояться еще в апреле, но был перенесен.
Александр Розенбаум 11 сентября уже выступал в Кремлевском дворце съездов на концерте в память об Иосифе Кобзоне, ну а в четверг 6 октября его «Вальс-бостон» и другие хиты мэтра услышат в Самаре.
Знаменитый кинорежиссер Александр Сокуров признался НСН, что вряд ли бы он поехал ради «Хора Турецкого» в Калининград. Сокуров рад, что у музыкантов хорошо продаются билеты, ему больше интересно "все, что происходит в больших музеях Москвы", т.к. он очень редко бывает в столице.
Выставки: от Петра до Парижа
А вот театрал Юрий Грымов наоборот, живет и творит в «театральной Мекке». Он рассказал НСН про парижскую выставку коллекции братьев Морозовых, которую в эти дни можно увидеть в ГМИИ им. Пушкина.
«Это хорошая, содержательная и интересная выставка. Я ее видел в Париже, а сейчас она в Москве, так что я очень ее рекомендую. Это та же самая выставка, она пользовалась большим успехом в Париже. Я видел и соотечественников, и французов, которые влюбленными глазами смотрели на эту уникальную коллекцию Морозова», - отметил худрук театра «Модерн».
Со своей стороны, исполнительный директор билетного агрегатора «Kassir.ru – Москва» Оксана Полевская сообщила НСН, что покупатели буквально сметают билеты на эту выставку «Брат Иван».
«Попробуйте попасть на выставку в ГМИИ имени Пушкина «Брат Иван». Там просто биток, билеты сметают, попасть невозможно», - подчеркнула Полевская.
Грымов также сообщил, что собирается посетить в выходные выставку, посвященную Петру I.
«Также я могу рекомендовать выставку, посвященную Петру I, на ВДНХ. Очень много собрали артефактов со всей страны. Это очень содержательная выставка. Думаю, что это важно людям, интересующимся историей страны. Не забывайте, что в этом году 350 лет коронации императора. Я на эту выставку обязательно сам пойду, потому что я в теме, несколько лет я посвятил Петру I. Это абсолютно противоречивый и яркий человек. Для меня он очень интересен, поэтому у нас идет спектакль «Петр I», - признался худрук театра «Модерн».
По данным «Kassir.ru», также активно продаются билеты на московские выставки «Дали и Пикассо» (в Саду Баумана) и «Царь-Макет» (на ВДНХ). В регионах популярны Елабужский музей заповедник в Татарстане, Мордовский музей изобразительных искусств имени Эрьзи в Саранске и Нижегородский государственный художественный музей.
Театр им не по карману. А мы пойдем!
Касаясь своей профильной темы, Юрий Грымов анонсировал премьеру спектакля «Леонардо» в его театре «Модерн» (17, 24 и 27 октября).
«Культурная жизнь в России и, в частности, в Москве, всегда бьет ключом. Москва это театральная Мекка, здесь большое разнообразие театров и музеев. Я, конечно, буду рекомендовать театр «Модерн», потому что мы выпускаем премьеру «Леонардо да Винчи», это второй спектакль трилогии «Антихрист и Христос», первый у нас идет уже год, это «Петр I», - разъяснил он.
Максимальные продажи билетов в Санкт-Петербурге пришлись на спектакли «Love Letters» с Гошей Куценко (8 октября), балет «Распутин» с Сергеем Полуниным (8 октября) и репертуар Мариинки.
Однако Александр Сокуров признался НСН, что давно не может себе позволить ходить в знаменитый Мариинский театр.
«Очень дорогие билеты, мне не по карману, в Мариинку я не могу ходить. Мне уже давно это не по карману», - пояснил режиссер, отказавшийся в мае везти на Каннский фестиваль свой новый фильм «Сказка».
Между тем, на официальном сайте Мариинки билеты в партер на оперу «Ночь перед Рождеством» (9 октября) стоят от 1700 до 2700 рублей, а на балет «Сильфида» (8 октября) – от 3600 до 7200.
Кино: «Сердце Пармы» и пропавшие авторы
Александр Сокуров также признался, что не в восторге и от сегодняшних кинопремьер.
«Рекламы нет, информации нет, режиссеры, которые меня интересуют, ничего не могут снимать сейчас. Я могу посмотреть автора, который мне интересен, но эти авторы ничего не снимают. Кто-то давно ничего не снимает, а кто-то недавно прекратил снимать и уехал из страны. Пока каких-то интересных событий в кино я даже не предвижу», - загрустил режиссер.
При этом в предстоящий уикенд выйдет сразу восемь новых релизов.
В их числе, в частности, австралийский фильм ужасов «Безумная дорога» и сразу три драмы: американская «Исповедь», французская «Пассажиры ночи» и немецкая «Флай. Танец свободы».
Кроме того, в выходные состоится премьера российского исторического фильма «Сердце Пармы», снятого Антоном Мегердичевым по одноименному роману Алексея Иванова. Главные роли в картине исполняют Федор Бондарчук, Евгений Миронов и Александр Кузнецов.
Гришковец и женский стендап
По оценке «Kassir.ru», в числе самых популярных событий выходных также концерты во Владивостоке (8 и 9 октября) драматурга и режиссера Евгения Гришковца, в свое время получившего премию «Золотая маска» за моноспектакль «Как я съел собаку».
Кроме того, активно продаются билеты на тур «Женский стендап» по городам Подмосковья (Лобня – 6 октября, Одинцово – 8 октября, Фрязино – 9 октября).
При этом комик Илья Соболев признался НСН, что не готов комментировать и давать оценку российскому женскому стендапу. Ревнует, что ли?
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