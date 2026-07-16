Ректор ГИТИСа раскрыл, как создать условия для работы мастеров
Необходимо учитывать специфику работы со студентами выдающихся деятелей искусств, заявил НСН ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Для создания необходимых условий мастерам, которые преподают в ведущих театральных и кинематографических вузах, необходимо учитывать специфику творческого процесса. Об этом в комментарии НСН заявил ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский.
Спикер Госдумы, председатель попечительского совета ВГИКа Вячеслав Володин призвал создавать в России все необходимые условия для работы мастеров творческих вузов. В ходе посещения Всероссийского государственного университета кинематографии он ознакомился с ходом реализации проекта по модернизации его образовательной инфраструктуры. Как отметил Володин, задача состоит в том, чтобы создать во ВГИКе атмосферу творчества, интересных занятий, а также условия для педагогов.
«Творческий процесс очень сложно проконтролировать. Сегодня в ведущих творческих вузах преподают выдающиеся деятели искусства не только России, но и мира. Поэтому, когда их рабочее время определяется 900 часами на ставку, причем по преимуществу аудиторными, это неправильно. Когда мы говорим о ведущих и великих, мы понимаем, что свою эффективность они демонстрируют не ежегодно, а каждодневно. Вполне можно подумать о каких-то индивидуальных условиях для них, в том числе, о каком-то дополнительном финансировании. Хотя, конечно, сейчас мы все готовы потерпеть и подождать лучших времен. Опять же, к театральной педагогике обращаются чаще те люди, которые уже добился каких-то значительных и всеми признанных успехов в актерском, исполнительском, режиссерском деле. Они приходят к преподаванию в 50, 60 и даже 70 лет, с этим тоже нужно считаться, учитывать данную специфику», - отметил собеседник НСН.
На территории ВГИКа сейчас создаются две новые функциональные зоны для проведения учебных занятий, выставок, кинопоказов под открытым небом и иных культурно-образовательных мероприятий. В осмотре также приняли участие мэтры отечественного киноискусства: Владимир Хотиненко, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, Сергей Безруков и Ренат Давлетьяров.
По словам ректора ВГИКа Владимира Малышева, реконструируемую зону можно гибко адаптировать для инновационных форм обучения. Это позволит развивать творческие практики и дополнительно усилит подготовку выпускников вуза.
Народный артист РФ Николай Бурляев считает, что у российского кинематографа есть будущее, однако сейчас он находится в опасном состоянии. Об этом актер, кинорежиссер и сценарист рассказал специальному корреспонденту НСН в кулуарах XXXV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». По словам Бурляева, у руля стоят люди, которые не понимают силы воздействия экрана на умы людей, а во главу угла ставят прибыль.
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