«Творческий процесс очень сложно проконтролировать. Сегодня в ведущих творческих вузах преподают выдающиеся деятели искусства не только России, но и мира. Поэтому, когда их рабочее время определяется 900 часами на ставку, причем по преимуществу аудиторными, это неправильно. Когда мы говорим о ведущих и великих, мы понимаем, что свою эффективность они демонстрируют не ежегодно, а каждодневно. Вполне можно подумать о каких-то индивидуальных условиях для них, в том числе, о каком-то дополнительном финансировании. Хотя, конечно, сейчас мы все готовы потерпеть и подождать лучших времен. Опять же, к театральной педагогике обращаются чаще те люди, которые уже добился каких-то значительных и всеми признанных успехов в актерском, исполнительском, режиссерском деле. Они приходят к преподаванию в 50, 60 и даже 70 лет, с этим тоже нужно считаться, учитывать данную специфику», - отметил собеседник НСН.

На территории ВГИКа сейчас создаются две новые функциональные зоны для проведения учебных занятий, выставок, кинопоказов под открытым небом и иных культурно-образовательных мероприятий. В осмотре также приняли участие мэтры отечественного киноискусства: Владимир Хотиненко, Карен Шахназаров, Федор Бондарчук, Сергей Безруков и Ренат Давлетьяров.