Врач опровергла миф об опасности ранних арбузов для здоровья

Распространенное мнение об опасности первых арбузов, массово появляющихся в продаже в июле, является заблуждением. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявила ассистент кафедры гигиены Пироговского университета Мария Селезнева.

Специалист подчеркнула, что ранние арбузы не всегда несут угрозу для здоровья. В настоящее время выведено множество скороспелых и среднеспелых сортов. Кроме того, значительная часть продукции поступает из южных регионов России или импортируется из стран с более теплым климатом.