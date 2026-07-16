Врач опровергла миф об опасности ранних арбузов для здоровья

Распространенное мнение об опасности первых арбузов, массово появляющихся в продаже в июле, является заблуждением. Об этом в беседе с изданием «Лента.ру» заявила ассистент кафедры гигиены Пироговского университета Мария Селезнева.

Специалист подчеркнула, что ранние арбузы не всегда несут угрозу для здоровья. В настоящее время выведено множество скороспелых и среднеспелых сортов. Кроме того, значительная часть продукции поступает из южных регионов России или импортируется из стран с более теплым климатом.

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При соблюдении агротехнических и санитарных норм такие плоды полностью безопасны. Утверждение об обязательном содержании большого количества нитратов в ранних арбузах названо мифом. К моменту полного созревания растение перерабатывает удобрения из почвы в растительный белок, и их избыток в мякоти отсутствует. Тяжелое отравление возможно только при грубом нарушении технологий выращивания.

В России действует строгий контроль качества бахчевых культур, поступающих в торговые сети. Тем не менее, врач рекомендовала приобретать арбузы исключительно в официальных точках продаж, где соблюдаются условия хранения и имеются документы, подтверждающие безопасность продукции.

Ранее врач рассказал о негативных последствиях употребления окрошки и арбуза, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Мальгавко / ТАСС
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