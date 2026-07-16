Размер компакт-дисков определила девятая симфония Бетховена
Диаметр компакт-дисков составляет 12 сантиметров благодаря решению разместить на одном носителе Девятую симфонию Людвига ван Бетховена. Об этом рассказали в программе «Момент в истории» на телеканале РЕН ТВ.
Изначально планировался размер 11,5 сантиметра, но его увеличили ради возможности записи выступления дирижера Вильгельма Фуртвенглера продолжительностью 74 минуты 33 секунды.
Первые оптические цифровые носители для аудио появились 2 марта 1983 года на выставке в Великобритании. Базовую технологию холодных лазеров, без которых невозможны CD-приводы, разработали советские физики Александр Прохоров и Николай Басов, получившие за это Нобелевскую премию. Позже компании Philips и Sony наладили промышленное производство дисков, на которых помещалось 74 минуты музыки без шипения и износа, свойственных аналоговым пластинкам.
Президент корпорации Sony Норио Ога, ранее работавший оперным певцом, настаивал на том, что на одном диске должна непременно помещаться указанная симфония. Для реализации этой идеи пришлось пересмотреть технические параметры и увеличить диаметр носителя. Такой стандарт сохранился на долгие годы.
Легендарный дирижер Берлинского филармонического оркестра Герберт фон Караян оценивал тестовый образец диска и сравнил новую технологию с переходом от газовых ламп к электрическому освещению. Эта фраза стала девизом CD-революции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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