Размер компакт-дисков определила девятая симфония Бетховена

Диаметр компакт-дисков составляет 12 сантиметров благодаря решению разместить на одном носителе Девятую симфонию Людвига ван Бетховена. Об этом рассказали в программе «Момент в истории» на телеканале РЕН ТВ.

Изначально планировался размер 11,5 сантиметра, но его увеличили ради возможности записи выступления дирижера Вильгельма Фуртвенглера продолжительностью 74 минуты 33 секунды.

Первые оптические цифровые носители для аудио появились 2 марта 1983 года на выставке в Великобритании. Базовую технологию холодных лазеров, без которых невозможны CD-приводы, разработали советские физики Александр Прохоров и Николай Басов, получившие за это Нобелевскую премию. Позже компании Philips и Sony наладили промышленное производство дисков, на которых помещалось 74 минуты музыки без шипения и износа, свойственных аналоговым пластинкам.

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Президент корпорации Sony Норио Ога, ранее работавший оперным певцом, настаивал на том, что на одном диске должна непременно помещаться указанная симфония. Для реализации этой идеи пришлось пересмотреть технические параметры и увеличить диаметр носителя. Такой стандарт сохранился на долгие годы.

Легендарный дирижер Берлинского филармонического оркестра Герберт фон Караян оценивал тестовый образец диска и сравнил новую технологию с переходом от газовых ламп к электрическому освещению. Эта фраза стала девизом CD-революции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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