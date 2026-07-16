Размер компакт-дисков определила девятая симфония Бетховена

Диаметр компакт-дисков составляет 12 сантиметров благодаря решению разместить на одном носителе Девятую симфонию Людвига ван Бетховена. Об этом рассказали в программе «Момент в истории» на телеканале РЕН ТВ.

Изначально планировался размер 11,5 сантиметра, но его увеличили ради возможности записи выступления дирижера Вильгельма Фуртвенглера продолжительностью 74 минуты 33 секунды.

Первые оптические цифровые носители для аудио появились 2 марта 1983 года на выставке в Великобритании. Базовую технологию холодных лазеров, без которых невозможны CD-приводы, разработали советские физики Александр Прохоров и Николай Басов, получившие за это Нобелевскую премию. Позже компании Philips и Sony наладили промышленное производство дисков, на которых помещалось 74 минуты музыки без шипения и износа, свойственных аналоговым пластинкам.