СМИ: В центре Дубая прогремели взрывы

В центре Дубая прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на показания очевидцев.

Военэксперт Кнутов заявил, что Турция может передать С-400 ОАЭ или Катару

На данный момент информация о причинах произошедшего, возможных разрушениях и пострадавших отсутствует в этом эмирате ОАЭ. Агентство не приводит других подробностей инцидента.

Официальные власти ОАЭ пока не комментировали ситуацию. Уточняется, что данные поступают исключительно от свидетелей и могут быть дополнены по мере появления новой информации.

Ранее сообщалось, что россиян ждут рекордно низкие цены на туры в ОАЭ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ВзрывДубайОАЭ

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