СМИ: В центре Дубая прогремели взрывы
В центре Дубая прогремели взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на показания очевидцев.
На данный момент информация о причинах произошедшего, возможных разрушениях и пострадавших отсутствует в этом эмирате ОАЭ. Агентство не приводит других подробностей инцидента.
Официальные власти ОАЭ пока не комментировали ситуацию. Уточняется, что данные поступают исключительно от свидетелей и могут быть дополнены по мере появления новой информации.
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