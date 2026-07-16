СМИ: В центре Дубая прогремели взрывы

На данный момент информация о причинах произошедшего, возможных разрушениях и пострадавших отсутствует в этом эмирате ОАЭ. Агентство не приводит других подробностей инцидента.

Официальные власти ОАЭ пока не комментировали ситуацию. Уточняется, что данные поступают исключительно от свидетелей и могут быть дополнены по мере появления новой информации.

Ранее сообщалось, что россиян ждут рекордно низкие цены на туры в ОАЭ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

