Между качеством и ценой: Как бренды детской одежды борются за покупателя
Российский рынок детской одежды пытается найти баланс: доля отечественных товаров растёт и уже достигла 35%, но производителям по‑прежнему тяжело конкурировать с дешёвым импортом, сказала НСН Наталья Рыжкова.
Рынок детской одежды в России переживает непростые времена: с одной стороны — растущий запрос родителей на безопасные и качественные вещи, с другой — жёсткая конкуренция с импортными товарами, которые нередко выигрывают за счёт более низкой цены, сказала НСН генеральный директор «Гулливер Групп» Наталья Рыжкова.
Замглавы Минпромторга Иван Куликов заявил РИА Новости, что доля российских товаров для детей на рынке достигла 35%. По его словам, увереннее всего отечественные производители закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели и одежды. Рыжкова рассказала о том, какие барьеры сегодня мешают российским производителям бороться за место на полке и какую стратегию стоит выбирать отечественным брендам.
«Российским производителям детской одежды сложно конкурировать с импортом прежде всего из-за более высокой себестоимости и меньших масштабов производства. Зависимость от импортного сырья, колебаний валютного курса и стоимости логистики повышает цену продукции, а отсутствие эффекта масштаба не позволяет снизить затраты так же, как это делают крупные зарубежные производители. В результате отечественные бренды нередко предлагают качественную и безопасную продукцию, но по более высокой цене. Кроме того, небольшие объёмы производства затрудняют расширение ассортимента и быстрое реагирование на тренды. Поэтому конкурировать только ценой — неэффективная стратегия: более устойчивое преимущество создают качество и узнаваемость бренда. Именно такой подход со временем вызываем доверие покупателей», — сказала собеседница НСН.
По ее словам, для российских брендов такие площадки — это и шанс выйти на массового покупателя, и серьёзное испытание: конкурировать приходится не только с другими отечественными компаниями, но и с дешёвым импортом.
«Маркетплейсы, безусловно, можно считать драйвером роста. Они дают российским производителям доступ к широкой аудитории по всей стране, позволяют быстрее выводить новинки, тестировать спрос и развивать продажи без необходимости создавать собственную масштабную розничную сеть. При этом сама по себе представленность на маркетплейсе ещё не гарантирует успеха. Конкуренция на площадках очень высокая, и локальные бренды действительно могут теряться среди большого количества более дешёвых импортных предложений. Покупатель видит рядом десятки похожих товаров и зачастую в первую очередь сравнивает цену, рейтинг и отзывы, не всегда учитывая происхождение товара и особенности его производства. Важно отметить, что со стороны маркетплейсов уже существует практика поддержки отечественных производителей: создаются специальные витрины российских товаров, тематические разделы, программы продвижения и дополнительные возможности для повышения видимости локальных брендов. Это правильное и важное направление. Маркетплейсы могут стать полноценным драйвером развития отечественного производства при условии равных требований ко всем участникам рынка: к безопасности продукции, сертификации, маркировке, налогообложению и ответственности продавца», — указала эксперт.
Она также посетовала на большую зависимость от иностранных комплектующих и оборудования.
«Зависимость остаётся высокой и для отрасли является критичной. Значительная часть сырья, комплектующих и производственного оборудования закупается за рубежом. Особенно уязвимы технологичная продукция, где используются электронные компоненты и специализированные материалы. Пока собственной компонентной базы недостаточно, говорить о полноценной локализации производства преждевременно», — добавила Рыжкова.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков сказал НСН, что отечественные детские товары пока не могут конкурировать с китайскими на маркетплейсах — на одной известной площадке они отстают на 42 строчки по количеству заказов.
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