Между качеством и ценой: Как бренды детской одежды борются за покупателя

Российский рынок детской одежды пытается найти баланс: доля отечественных товаров растёт и уже достигла 35%, но производителям по‑прежнему тяжело конкурировать с дешёвым импортом, сказала НСН Наталья Рыжкова.

Рынок детской одежды в России переживает непростые времена: с одной стороны — растущий запрос родителей на безопасные и качественные вещи, с другой — жёсткая конкуренция с импортными товарами, которые нередко выигрывают за счёт более низкой цены, сказала НСН генеральный директор «Гулливер Групп» Наталья Рыжкова.

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Замглавы Минпромторга Иван Куликов заявил РИА Новости, что доля российских товаров для детей на рынке достигла 35%. По его словам, увереннее всего отечественные производители закрепились в сегментах гигиены и ухода, детской мебели и одежды. Рыжкова рассказала о том, какие барьеры сегодня мешают российским производителям бороться за место на полке и какую стратегию стоит выбирать отечественным брендам.

«Российским производителям детской одежды сложно конкурировать с импортом прежде всего из-за более высокой себестоимости и меньших масштабов производства. Зависимость от импортного сырья, колебаний валютного курса и стоимости логистики повышает цену продукции, а отсутствие эффекта масштаба не позволяет снизить затраты так же, как это делают крупные зарубежные производители. В результате отечественные бренды нередко предлагают качественную и безопасную продукцию, но по более высокой цене. Кроме того, небольшие объёмы производства затрудняют расширение ассортимента и быстрое реагирование на тренды. Поэтому конкурировать только ценой — неэффективная стратегия: более устойчивое преимущество создают качество и узнаваемость бренда. Именно такой подход со временем вызываем доверие покупателей», — сказала собеседница НСН.
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По ее словам, для российских брендов такие площадки — это и шанс выйти на массового покупателя, и серьёзное испытание: конкурировать приходится не только с другими отечественными компаниями, но и с дешёвым импортом.

«Маркетплейсы, безусловно, можно считать драйвером роста. Они дают российским производителям доступ к широкой аудитории по всей стране, позволяют быстрее выводить новинки, тестировать спрос и развивать продажи без необходимости создавать собственную масштабную розничную сеть. При этом сама по себе представленность на маркетплейсе ещё не гарантирует успеха. Конкуренция на площадках очень высокая, и локальные бренды действительно могут теряться среди большого количества более дешёвых импортных предложений. Покупатель видит рядом десятки похожих товаров и зачастую в первую очередь сравнивает цену, рейтинг и отзывы, не всегда учитывая происхождение товара и особенности его производства. Важно отметить, что со стороны маркетплейсов уже существует практика поддержки отечественных производителей: создаются специальные витрины российских товаров, тематические разделы, программы продвижения и дополнительные возможности для повышения видимости локальных брендов. Это правильное и важное направление. Маркетплейсы могут стать полноценным драйвером развития отечественного производства при условии равных требований ко всем участникам рынка: к безопасности продукции, сертификации, маркировке, налогообложению и ответственности продавца», — указала эксперт.
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Она также посетовала на большую зависимость от иностранных комплектующих и оборудования.

«Зависимость остаётся высокой и для отрасли является критичной. Значительная часть сырья, комплектующих и производственного оборудования закупается за рубежом. Особенно уязвимы технологичная продукция, где используются электронные компоненты и специализированные материалы. Пока собственной компонентной базы недостаточно, говорить о полноценной локализации производства преждевременно», — добавила Рыжкова.

Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков сказал НСН, что отечественные детские товары пока не могут конкурировать с китайскими на маркетплейсах на одной известной площадке они отстают на 42 строчки по количеству заказов.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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