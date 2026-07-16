Адвокат: Россиянина задержали в Армении по ошибке из-за сбоя ИИ
Гражданин России Александр Ермаков был задержан в Армении по запросу американских властей и теперь находится под угрозой экстрадиции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на документы, предоставленные защитой подозреваемого. США обвиняют его в причастности к деятельности международной хакерской группировки.
По версии следствия, фигурант входил в число администраторов преступной платформы REvil и использовал программу-вымогатель Sodinokibi для шифрования компьютеров и требования выкупа в криптовалюте. В результате действий злоумышленников пострадали более 1 000 человек, включая правительственные и образовательные учреждения США, а предполагаемый доход от незаконной деятельности превысил 13,7 миллиона долларов.
Адвокаты настаивают на ошибочной идентификации личности, поскольку отчество задержанного не совпадает с данными в розыске Интерпола. Защита подчеркивает, что в американских документах часто не указывают отчества, что и привело к аресту на основании ордера окружного суда Техаса от 26 июня 2026 года. В настоящее время мужчина уже две недели содержится в следственном изоляторе.
Защитник Раджави Дилан предположил, что к путанице мог привести искусственный интеллект, который активно применяется в США для поиска преступников. Система могла просканировать социальные сети и ошибочно связать имя гражданина с базой данных розыска. В случае принудительной выдачи американскому правосудию россиянину грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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