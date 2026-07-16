Адвокат: Россиянина задержали в Армении по ошибке из-за сбоя ИИ

Гражданин России Александр Ермаков был задержан в Армении по запросу американских властей и теперь находится под угрозой экстрадиции. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на документы, предоставленные защитой подозреваемого. США обвиняют его в причастности к деятельности международной хакерской группировки.

По версии следствия, фигурант входил в число администраторов преступной платформы REvil и использовал программу-вымогатель Sodinokibi для шифрования компьютеров и требования выкупа в криптовалюте. В результате действий злоумышленников пострадали более 1 000 человек, включая правительственные и образовательные учреждения США, а предполагаемый доход от незаконной деятельности превысил 13,7 миллиона долларов.