«Парламентарии, скорее всего, имеют в виду штрафы за игнорирование не только покупателей, но и продавцов. У маркетплейсов есть поддержка, но если вопрос сложный, она может уйти в молчание. У покупателей тоже такое случается. Зачастую сначала отвечает искусственный интеллект. Однако очень тяжело бывает добиться определённого решения именно от человека. Это прописано в оферте, однако её исполнение лежит на маркетплейсе. Если исполнение не случается, то пользователь может обратиться в суд. Если депутаты примут такую поправку, то всё будет работать лучше. Однако возникает вопрос: кто будет это всё контролировать? Штрафовать маркетплейс может только суд, не продавец и не покупатель. Штрафы будут вытекать из суда в любом случае. Думаю, это делается в том числе для того, чтобы разгрузить судебную систему, потому что суды сегодня сильно загружены делами маркетплейсов. Видимо, таким образом есть возможность сократить количество таких дел, чтобы не доводить до суда. Проще будет решить досудебно, потому что история серьёзная. Поэтому поддержка маркетплейсов должна будет работать более интенсивно», — сказал собеседник НСН.

По его словам, переписку с маркетплейсом важно не только заскринить, но и нотариально удостоверить.

«Чтобы доказать, что маркетплейс игнорирует жалобу, будет достаточно сделать скриншот переписки. Любой юрист всегда такое советует. Даже если маркетплейс будет отнекиваться от обвинений, то история переписки поможет. Переписку необходимо нотариально удостоверить. Такие процедуры есть у нотариусов», — добавил эксперт.

Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков сообщил НСН, что товары в онлайн-магазинах чаще всего дороже из-за того, что в их стоимость заложены таможенные налоги.

