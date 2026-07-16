В Польше готовят закон о режиме полной готовности к войне

Власти Польши разрабатывают законопроект, который закрепит в правовом поле режим «полной готовности к войне». Об этом сообщил советник министра национальной обороны Мачей Самсонович в интервью порталу Defence24, пишет «Профиль».

Новый правовой механизм позволит заранее подготовить вооруженные силы, критическую инфраструктуру и транспортную систему страны к потенциальному конфликту. Эти меры будут применяться еще до официального введения военного положения. В настоящее время документ находится на стадии разработки и межведомственного согласования.