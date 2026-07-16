В Польше готовят закон о режиме полной готовности к войне

Власти Польши разрабатывают законопроект, который закрепит в правовом поле режим «полной готовности к войне». Об этом сообщил советник министра национальной обороны Мачей Самсонович в интервью порталу Defence24, пишет «Профиль».

Новый правовой механизм позволит заранее подготовить вооруженные силы, критическую инфраструктуру и транспортную систему страны к потенциальному конфликту. Эти меры будут применяться еще до официального введения военного положения. В настоящее время документ находится на стадии разработки и межведомственного согласования.

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Детали проекта пока не разглашаются, однако известно, что инициатива направлена на комплексную подготовку государства к возможным угрозам. Самсонович подтвердил активную работу над данным механизмом, отказавшись вдаваться в технические подробности на текущем этапе.

Между тем глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что президент России Владимир Путин сегодня не располагает возможностями для прямого нападения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / dpa
ТЕГИ:ВойнаЗаконопроектПольша

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