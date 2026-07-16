Сын Жириновского обжаловал в КС норму установления отцовства

Внебрачный сын основателя ЛДПР Владимира Жириновского Олег обратился в Конституционный суд с требованием проверить нормы семейного и процессуального законодательства. По его мнению, действующие правила не позволяют судам устанавливать факт отцовства, если истец не заявляет одновременно имущественные требования, пишет «Коммерсант».

Ранее суды неоднократно отменяли решения по его заявлениям. В Кабардино-Балкарии факт отцовства сначала был подтвержден, но затем отменен вышестоящей инстанцией из-за наличия спора о праве. Позже Никулинский суд Москвы удовлетворил иск, однако Мосгорсуд вновь отменил вердикт, указав на невозможность рассмотрения такого требования без имущественной составляющей.