«Можно сделать фильм развлекательным и при этом глубоким. И, в принципе, их делали. Да и сейчас иногда появляется что-то достойное на общем уровне бездарности, как первый фильм «Холоп», например. Хорошая драматургия, режиссура, и актерский ансамбль впервые меня не раздражал. Развлекая, нужно просвещать, воспитывать. Я вроде должен радоваться, что мой ученик снял «Чебурашку», или «Последний богатырь», которых уже пять. Но, что там происходит? Там искажаются смыслы русских сказок. Мы, нормальные люди, читавшие русские сказки, видим, как персонажи, которые были нечистью – Кощей, Баба-Яга, упыри болотные – преподносятся добрыми друзьями Ивана Царевича. Нужно осторожнее быть со смыслами. Какие духовно-нравственные ценности в «Чебурашке»? Там чудовищный сценарий, который, судя по титрам, писали четыре автора. И ни одного профессионала не нашлось. Сделали упор на каких-то трюках, аттракционах, чтобы только держать это внимание. Как говорил философ Иван Ильин о таком – это эффектная пустота, доходный промысел», - поделился он.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил НСН, что «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна однозначно соберет два миллиарда рублей в прокате, но может и пробить отметку в два с половиной миллиарда.

