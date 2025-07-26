Публицист Цыпкин и продюсер Дишдишян снимут фильм с помощью ИИ

Продюсер рассказал изданию, что в основе сюжета картины будет история о смерти жены главного героя и создания ее цифровой копии. При этом в процессе он узнает много неожиданного о ней, добавил Дишдишян.

Он также отметил, что над сценарием работают известные по ленте «Пальма-2» актриса и сценарист Екатерина Мавроматис, а также актер и режиссер Владимир Кондауров.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что свыше четверти россиян заявили о готовности платить за ИИ-искусство.