Публицист Цыпкин и продюсер Дишдишян снимут фильм с помощью ИИ
Основатель кинокомпании «Марс Медиа», продюсер Рубен Дишдишян и публицист Александр Цыпкин собираются снять художественный фильм, в центре которого стоит история о воссоздании человека с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает ТАСС.
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Продюсер рассказал изданию, что в основе сюжета картины будет история о смерти жены главного героя и создания ее цифровой копии. При этом в процессе он узнает много неожиданного о ней, добавил Дишдишян.
Он также отметил, что над сценарием работают известные по ленте «Пальма-2» актриса и сценарист Екатерина Мавроматис, а также актер и режиссер Владимир Кондауров.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что свыше четверти россиян заявили о готовности платить за ИИ-искусство.
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