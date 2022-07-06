Цирковой фестиваль в Монте-Карло пройдёт без русских

Устроители 45-го Международного циркового фестиваля в Монте–Карло приняли решение отказаться от приглашения российских артистов, передают РИА Новости.

По словам гендиректора Росгосцирка Сергея Белякова, от организаторов фестиваля поступило письмо, в котором они извещают об этом.

«Мы получили официальное письмо от президента Международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло, в котором вице-президент фестиваля Урс Пилц сообщает о решении не приглашать российских артистов на 45-й фестиваль в январе 2023 года», — отметил Беляков.