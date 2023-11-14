«Перебдели»: Советник президента Толстой об отмене «Айты» и «Сказки»

Советник президента РФ, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой считает, что запрет прокатного удостоверения и его отзыв у фильмов «Сказка» Александра Сокурова и «Айта» Степана Бурнашева – чрезмерные меры.

По словам Толстого, он не увидел в якутской картине какого-то опасного посыла в контексте разжигания межнациональной вражды.

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«Надо внимательно смотреть кино. Здесь, как говорил Козьма Прутков, кто-то "перебдел"», - заявил ТАСС советник президента.

Сокурова он назвал большим художником, одним из крупнейших кинорежиссеров XX–XXI веков, национальным достоянием. В картине «Сказка» советник не усмотрел «никакой угрозы или опасности общественному сознанию».

«Наверное, то, что там соседствуют в кадре Сталин, Гитлер, Муссолини, кому-то могло показаться кощунственным по отношению к этим деятелям истории, но, мне кажется, надо доверять своему народу. Он разберется», - сказал Толстой.

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Минкульт РФ запретил показ фильма «Сказка» 15 октября в Москве на международном фестивале КАРО.Арт. Сокуров назвал это «очередным этапом цензуры» и заявил, что власти России поставили крест на его кинематографической жизни. А в сентябре ведомство отозвало прокатное удостоверение у якутской драмы «Айта» из-за «деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России».


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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Александр СокуровЗапретКинопрокат

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