«Перебдели»: Советник президента Толстой об отмене «Айты» и «Сказки»

«Надо внимательно смотреть кино. Здесь, как говорил Козьма Прутков, кто-то "перебдел"», - заявил ТАСС советник президента.

Сокурова он назвал большим художником, одним из крупнейших кинорежиссеров XX–XXI веков, национальным достоянием. В картине «Сказка» советник не усмотрел «никакой угрозы или опасности общественному сознанию».

«Наверное, то, что там соседствуют в кадре Сталин, Гитлер, Муссолини, кому-то могло показаться кощунственным по отношению к этим деятелям истории, но, мне кажется, надо доверять своему народу. Он разберется», - сказал Толстой.