В Госдуме не решили, что делать библиотекам с книгами иноагентов

В Госдуме еще не решили, что делать библиотекам с книгами иноагентов, этот вопрос активно прорабатывается, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

По ее словам, сегодня «очень много запросов» поступает от библиотечных работников, которые не понимают, что им делать с книгами иноагентов. Она отметила, что библиотекари хотят избавиться от этих книг, но пока для этого нет законных оснований.