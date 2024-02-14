В Госдуме не решили, что делать библиотекам с книгами иноагентов

В Госдуме еще не решили, что делать библиотекам с книгами иноагентов, этот вопрос активно прорабатывается, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

По ее словам, сегодня «очень много запросов» поступает от библиотечных работников, которые не понимают, что им делать с книгами иноагентов. Она отметила, что библиотекари хотят избавиться от этих книг, но пока для этого нет законных оснований.

«Многое теряют!»: Лукьяненко призвал читать его книги, а не слушать в смартфоне

Ранее стало известно, что Роскомнадзор с декабря 2022 года выписал около ста административных протоколов за демонстрацию ЛГБТ-контента (движение признано экстремистской организацией и запрещено в России) несовершеннолетним и его пропаганду на телевидении и в онлайн-сервисах.

Все новые и уже изданные книги проходят жесткую ревизию по факту пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), заявил «Радиоточке НСН» гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв. Он отметил, что изъято из оборота было меньше одного процента книг.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:БиблиотекиКнигиГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры