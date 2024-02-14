В Госдуме не решили, что делать библиотекам с книгами иноагентов
В Госдуме еще не решили, что делать библиотекам с книгами иноагентов, этот вопрос активно прорабатывается, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.
По ее словам, сегодня «очень много запросов» поступает от библиотечных работников, которые не понимают, что им делать с книгами иноагентов. Она отметила, что библиотекари хотят избавиться от этих книг, но пока для этого нет законных оснований.
Ранее стало известно, что Роскомнадзор с декабря 2022 года выписал около ста административных протоколов за демонстрацию ЛГБТ-контента (движение признано экстремистской организацией и запрещено в России) несовершеннолетним и его пропаганду на телевидении и в онлайн-сервисах.
Все новые и уже изданные книги проходят жесткую ревизию по факту пропаганды ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), заявил «Радиоточке НСН» гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьёв. Он отметил, что изъято из оборота было меньше одного процента книг.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме не решили, что делать библиотекам с книгами иноагентов
- Алаудинов призвал дать шанс раскаявшимся участникам «голой» вечеринки
- Любимова: Россия покажет новые фильмы на Днях российского кино в ОАЭ
- Более 100 дорожных объектов введут в РФ по нацпроекту в 2024 году
- Лавров допустил выход России из ОБСЕ
- Эксперты: Замороженные активы РФ могут остаться надолго недоступными
- Средняя стоимость ремонта китайских авто после ДТП превысила 200 тысяч рублей
- Shell: США в 2023 году стали крупнейшим экспортером СПГ в мире
- Эстонский МИД вызвал временного поверенного РФ из-за объявления в розыск Каллас
- Песков отказался комментировать возможный удар ВСУ по кораблю «Цезарь Куников»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru